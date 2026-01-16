Unwort und Vertrauensverlust - Edelmetalle sind das wahre Sondervermögen

Das Bundesfinanzministerium verhöhnt die Steuerzahler mit einer zynischen Reaktion auf das Unwort des Jahres: Sondervermögen. Die Edelmetall-Preise zeigen derweil, dass das Vertrauen in die vermögensvernichtende Schuldenpolitik allerorten erodiert.