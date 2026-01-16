- Edelmetalle sind das wahre Sondervermögen
Das Bundesfinanzministerium verhöhnt die Steuerzahler mit einer zynischen Reaktion auf das Unwort des Jahres: Sondervermögen. Die Edelmetall-Preise zeigen derweil, dass das Vertrauen in die vermögensvernichtende Schuldenpolitik allerorten erodiert.
Das Bundesfinanzministerium beweist Humor, allerdings einen zynischen. Die Pressestelle von Minister Lars Klingbeil hat sich über das Steuerzahlervolk lustig gemacht, indem sie auf Facebook zum „Unwort des Jahres“ kein Wort, sondern ein Emoji mit Zeigefinger auf dem Mund postete.
-
