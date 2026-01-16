Silber
Maple-Leaf-Silbermünzen / picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Unwort und Vertrauensverlust Edelmetalle sind das wahre Sondervermögen

Das Bundesfinanzministerium verhöhnt die Steuerzahler mit einer zynischen Reaktion auf das Unwort des Jahres: Sondervermögen. Die Edelmetall-Preise zeigen derweil, dass das Vertrauen in die vermögensvernichtende Schuldenpolitik allerorten erodiert.

VON FERDINAND KNAUSS am 16. Januar 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Das Bundesfinanzministerium beweist Humor, allerdings einen zynischen. Die Pressestelle von Minister Lars Klingbeil hat sich über das Steuerzahlervolk lustig gemacht, indem sie auf Facebook zum „Unwort des Jahres“ kein Wort, sondern ein Emoji mit Zeigefinger auf dem Mund postete.

