Volkswagen Protest
Beschäftigte von Opel Eisenbach solidarisieren sich mit den Beschäftigten von Volkswagen bei einer Informations- und Protestaktion der IG Metall vor dem VW-Werk in Zwickau / picture alliance/dpa | Jan Woitas

Kniefall vor der Unvernunft Über die Wurzel der Deindustrialisierung

Die Deindustrialisierung Deutschlands lässt sich nicht mehr leugnen. Für den ökonomischen Niedergang ist aber nicht nur die Politik verantwortlich. Auch viele Unternehmen haben mit seit Jahren verfehlten Strategien dazu beigetragen.

VON ULRICH GRÄBER am 14. Juli 2026 6 min

Ulrich Gräber

Autoreninfo

Ulrich Gräber hat als Maschinenbauingenieur und Betriebswirt seit 1974 in der Kernkraftbranche gearbeitet. Er war unteren anderem Technikvorstand der EnBW Kraftwerke AG und Deutschlandchef des französischen Nukleartechnikkonzerns Areva. Sein Buch „Kniefall vor der Unvernunft - Der lange Schatten des Atomausstiegs“ erschien im März 2026.

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Im März erschien mein Buch „Kniefall vor der Unvernunft“, in dem ich den langen Schatten des Atomausstiegs aus eigener Erfahrung beschreibe. Im Podcast mit Daniel Stelter – Autor des Buches „Absturz – so retten wir Deutschland“ – bezeichnete Stelter den Atomausstieg als Wurzel der Deindustrialisierung Deutschlands. Dass die Deindustrialisierung real ist, lässt sich auch von den größten Optimisten nicht mehr leugnen. 

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Martin | Di., 14. Juli 2026 - 13:22

Das fängt schon bei der menschenverachtenden primitiven DUZEREI an, wobei selbst NIUS fleißg mitmacht.
"Dein Palet kommt bald an.....

Sebastian Habel | Di., 14. Juli 2026 - 14:27

Duzen ist in anderen Ländern ganz normal. Auch in Ländern, in denen es weniger ideologisch zugeht, als in DE.

Jan | Di., 14. Juli 2026 - 14:57

Was bringt das alles, ist die Frage. Die auf der Hand liegenden Erkenntnise des Autors kommen im deutschen Mainstream nach wie vor nicht an. Beispiel ÖRR: hört man dort irgendwo auch nur ganz leise Kritik an der Art und Weise am deutschen und europäischen Weg? Nein, wir müssen "schneller werden", also noch mehr vom Gleichen machen, dann kommt das grüne Wirtschaftswunder ganz bestimmt. Die linksliberale Presse bläst in dasselbe Horn. Einzig hier, bei Apollo, NIUS und Welt wird Kritik geübt. Dabei ist lange klar, dass wir diese Politik finanziell nicht durchhalten werden. 203 Milliarden Neuverschuldung allein im nächsten Jahr, mit weiter steigender Tendenz. Woher sollen die zusätzlichen Billionen- Investitionen für den Klimaschutz da noch kommen? Deutschland geht leider jede Sackgasse bis zum bitteren Ende, das scheint eine Konstante der Geschichte zu sein. Ich frage mich oft, ob mit den Deutschen tatsächlich irgendwas nicht stimmt.

"noch mehr vom Gleichen machen"??
Sie kennen sicher Albert Einsteins Aussage zu diesem Thema.
Wenn nicht, bitte googlen.

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