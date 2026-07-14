- Über die Wurzel der Deindustrialisierung
Die Deindustrialisierung Deutschlands lässt sich nicht mehr leugnen. Für den ökonomischen Niedergang ist aber nicht nur die Politik verantwortlich. Auch viele Unternehmen haben mit seit Jahren verfehlten Strategien dazu beigetragen.
Im März erschien mein Buch „Kniefall vor der Unvernunft“, in dem ich den langen Schatten des Atomausstiegs aus eigener Erfahrung beschreibe. Im Podcast mit Daniel Stelter – Autor des Buches „Absturz – so retten wir Deutschland“ – bezeichnete Stelter den Atomausstieg als Wurzel der Deindustrialisierung Deutschlands. Dass die Deindustrialisierung real ist, lässt sich auch von den größten Optimisten nicht mehr leugnen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.