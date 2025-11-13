- „Vielen Firmenchefs ist das Messer in der Tasche aufgegangen“
Die deutsche Industrie hat durch die Ampel und Merkels „Durchwurschtel-Agenda“ viel Zeit verloren, sagt der Deutschland-Chef der globalen Unternehmensberatung Bain, Walter Sinn. Jetzt braucht die Bundesrepublik einen Neuanfang.
Walter Sinn ist Chairman der Unternehmensberatung Bain & Company in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bain beschäftigt global mehr als 18.000 Mitarbeiter und ist eine der drei führenden Unternehmensberatungen der Welt. In den Bereichen Strategie und Private Equity ist Bain Weltmarktführer. In Deutschland gehören neben den großen DAX-Konzernen und international tätigen Unternehmen auch zahlreiche Mittelständler zum Kundenstamm der Firma.
