Frau Guérot, die europäischen Gesellschaften scheinen dieser Tage extrem zerrissen zu sein. Während in Frankreich, Italien oder Großbritannien mittlerweile Zehntausende auf der Straße sind, um gegen den Grünen Pass und neue Corona-Verordnungen zu demonstrieren, verschanzen sich andernorts die Menschen in ihren sozialen Blasen und finden kaum noch zueinander. Erleben wir in diesen Monaten den Auftakt zu einem kulturellen Bürgerkrieg?