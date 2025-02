Die vielen Jahrzehnte Abgeschiedenheit während des „Eisernen Vorhangs“ haben aus der Randlage der ehemaligen Grenze zum Warschauer Pakt zwischen Ostbayern und dem heutigen Tschechien ein Naturparadies gemacht. Entlang der früher undurchdringlichen Grenze blieb manches historische oder touristische Ziel lange unerreichbar. Seit 1975 kartierten Naturschützer des BUND seltene Arten in dem nahezu menschenleeren Areal. Nach Öffnung der Grenze folgte ein Aufblühen von Kultur und Handel. Im BUND reifte der Plan, den langgezogenen Grenzverlauf zu einem europäischen Biotopverbund zusammenzufassen.

Das „Grüne Band“ zählt seitdem zu den wichtigsten ökologischen Projekten und Regionen Europas. Dieser Hotspot unberührter Natur und seltener Arten zieht sich in Bayern über 350 Kilometer vom Dreiländereck Bayern-Sachsen-Tschechien bis nach Oberösterreich bei Freyung. An seiner Linie entstand eine Vielzahl natur- und kulturhistorischer Ziele, ein sanfter Tourismus wurde entwickelt. Seitdem wuchsen zwischen Deutschland und Tschechien freundschaftlichste Verbindungen. Auch auf naturschutzfachlicher Ebene wurde eng zusammengearbeitet. In diese sensible Situation rammen deutsche Akteure jetzt Entgleisungen und Projekte wie Pfähle, die das gegenseitige Verhältnis zwischen den Staaten achtlos ruinieren. Und natürlich spielen Windräder dabei eine zerstörerische Rolle.

Höchstwertiges Schutzgebiet

Im Grenzland westlich von Pilsen liegt das Naturschutzgebiet Český les. Es besteht aus einem mosaikartigen Komplex naturnaher Bäche, Moore und Bergwiesen mit Biotopen auf Torfboden und Fichtenwald. Von damaliger tschechischer Seite war das Gebiet vor dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes mehrere Kilometer breit entsiedelt. Ehemalige Orte wurden geschleift. Im Gegensatz zum sonstigen dicht besiedelten Bundesgebiet können Touristen dort heute eine völlig naturbelassene Landschaft erleben.

In Deutschland ist der Naturschutz durch Jahrzehnte urbaner Begehrlichkeiten vergleichsweise stark geschwächt. Um den Bestand schützenswerter Arten am Grünen Band in Bayern paritätisch zu erfassen, hatte die Hochschule Weihenstrephan-Triesdorf das gesamte Areal in Kooperation mit tschechischen Experten dokumentiert. In Tschechien gilt dort die höchstwertige Zone 1 mit entsprechend „strengem Schutz des Landschaftscharakters“, in Bayern hingegen das europäische Schutzstatut Natura-2000.

Ein Vorgehen wie die Axt im Walde

Der kleine bayerische Ort Bärnau im Landkreis Tirschenreuth liegt idyllisch eingebettet in diese Landschaft aus Wiesen, Hochmooren, Bauminseln, Quellen und Seen. Um das Jahr 2017 kamen hier Windkraftplanungen auf. Das schlug vor Ort ein wie eine Bombe. Naturschützer waren entsetzt, die Aufbauarbeit des Grünen Bandes von Jahrzehnten geriet in Gefahr. Eine ganze Reihe renommierter Fachorganisationen protestierte. Schließlich sei es dem Windpark-Projektierer gelungen, Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) für das Projekt zu begeistern. Der habe daraufhin durchregiert, das Projekt zur Chefsache gemacht, nachgelagerte Instanzen übergangen und den Bürgermeister von Bärnau für die Pläne begeistert.

Fortan war der Ort gespalten. Es wurden zunächst vier Windräder im Abstand von je ca. 1,7 Kilometern vorgesehen. Naturschützer forderten deren Einstufung als zusammenhängende Windfarm. Dadurch wäre die Gesamtwirkung aller Anlagen zu prüfen gewesen. Der Betreiber verhinderte dies, die Anlagen wurden als Einzelprojekte unter Umgehung der Gesamtprüfung genehmigt. Im April 2018 fand eine Jägerin an den ersten zwei errichteten Windrädern den zerteilten Kadaver eines streng geschützten Rotmilans. Das zuständige Landesamt bestätigte den Rotorschlag als Todesursache. Der bekannte Großvogelexperte Carsten Rohde bescheinigte durch Gutachten das signifikant erhöhte Tötungsrisiko durch die vorhandenen oder weiteren Anlagen. Mehrere Quellen berichten übereinstimmend, dass daraufhin ein Anwalt der Windkraftfirma bei der Jägerin erschienen sei und ihr mit Schadenersatzforderungen in exorbitanter Höhe gedroht habe, falls sie es wage, sein Vorhaben nochmals zu gefährden.

Am 27.10.2020 bescheinigte auch Prof. Markus Reinke von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf den Windkraftprojekten hohes Risiko für Naturschäden. Die ganze Entwicklung wurde in Tschechien schon früh als einen nationalen Affront aufgenommen. Bis September 2022 protestierten sämtliche Bürgermeister der tschechischen Grenzregion in einer Vielzahl Schreiben mit allem Nachdruck. Im Gespräch mit dem Autor bestätigt Reinke, dass alle Dokumentationen stets zweisprachig verfasst an die bayerischen Behörden übergeben wurden. Auch der Windparkbetreiber will das Nachbarland informiert haben.

Dem widersprechen ausnahmslos alle tschechischen Akteure deutlich, so auch der Leiter des Archäologieparks in Tachov, Dr. Tomáš Peckert. Die Mahnungen mangelnder Unterrichtung ziehen sich wie ein roter Faden durch die Akten und zahllose tschechische Veröffentlichungen. Erst im Mai 2024 sieht sich der bayerische Umweltminister in einem Schreiben veranlasst, seinen Prager Amtskollegen Petr HladÍk mit aalglatten Formulierungen und dem Angebot eines unverbindlichen „Letter of intent“ zu beschwichtigen. Kurz darauf, im Juli, genehmigt seine Behörde zwei weitere Anlagen – ohne nennenswerte Abstriche und dicht an der Grenze.

Wo Kaiser Karl IV. 40 Mal gastierte

Im grenznahen Archäologiepark wird über die hier einst verlaufende Via Carolina informiert. Hier verläuft der nach Kaiser Karl IV. benannte Handelsweg aus dem 14. Jahrhundert. Er sollte Ost und West mit friedlichem Handel verbinden. Nach dem Mauerfall 1989 steht er symbolisch für Vertrauen und die wiedergewonnene Nahbarkeit von Deutschen und Tschechen. Aber das Vorgehen der Windkraftplaner hat die gegenseitigen Beziehungen und Organisationen vor vollendete Tatsachen gestellt.

Die bayerische Planung genehmigte ein Windrad genau vor dem Archäologiepark. Von der Grenze wäre es gerade einmal 70 Meter entfernt. Der Bewegungsradius des Rotors reiche bis zehn Meter an tschechisches Gebiet. Havarie oder Brand der Anlage würden den Boden des Nachbarstaates aller Voraussicht nach verletzen. Schon kamen in Tschechien wieder alte Erinnerungen an die NS-Zeit auf: Was Deutsche und Tschechen in Einigkeit wieder aufgebaut haben, das werde jetzt von einer geldaffinen Seilschaft erneut ruiniert. So seien sie eben, die Deutschen.

„Mit den Tschechen kann man es ja machen“

Im Juni 2024 bescheinigt ein hydrogeologisches Gutachten die Schädlichkeit der Windkraftbauten für die Feuchtlandschaft: Fundament, unterirdische Kabeltrassen und verdichtete Zuwege sowie mögliche Schadstoffeinträge stellten eine erhebliche Gefahr für das Grundwasser dar, von Brandfolgen ganz zu schweigen. Ein benachbarter Anlieger und der bayerische Naturschutzverband VLAB klagen seither vor Gericht. Der Fall erfährt im Nachbarland große Aufmerksamkeit. Radio Prag sendete eine ganze Reihe Beiträge, gefolgt von diversen tschechischen Medien.

Das rief Umweltminister Petr HladÍk auf den Plan. Harsch kritisierte er im Oktober 2024, dass mit tschechischen Stellen in keiner Weise angemessen kommuniziert werde. Doch warum rückte die Windkraftfirma so weit an die tschechische Grenze? Vor Ort und in Akten wird dazu kolportiert, er wolle so angeblich 360.000 Euro an Ausgleichszahlungen sparen. Die wären fällig, stünden die Anlagen, wie von Tschechien gefordert, näher am bayerischen Bärnau. Hingegen spekuliere er angeblich darauf, an tschechische Nachbarn nichts zahlen zu müssen. Dem widerspricht Markus Reinke von der Hochschule Weihenstephan entschieden. Hier gelte sowohl in Sachen Natur- als auch Anwohnerschutz subsidiär dasselbe wie in Deutschland. Weder Tierarten auf tschechischer Seite noch dortige Bewohner dürften durch die Maßnahmen schlechter gestellt werden als deutsche.

Wie aus mehreren Quellen unabhängig verlautet, solle der tschechische Umweltminister Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Verstoßes gegen EU-Recht erwägen. Dem Anlagenbetreiber könnte damit das Risiko des Abrisses drohen. Falls das zur Insolvenz führt, träfe die 3000 Einwohner von Bärnau das Risiko. Aber mit den Ereignissen in Bärnau ist die Geschichte nicht zu Ende. Es sollte noch richtig hässlich werden. Damit zum nächsten Tatort deutscher Unverfrorenheit.

Tschechien als Müllkippe missbraucht

Anfang Januar 2025 berichtete die Online-Plattform Euractiv von einem Müllskandal. In dem kleinen tschechischen Ort Jiříkov, gut 80 Kilometer östlich von Dresden, waren bei Nacht und Nebel zahlreiche LKWs aufgefallen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung eilte die dortige Bürgermeisterin Barbora Šišková auf das Gelände eines verlassenen Sägewerkes. Im Schneetreiben traf sie auf frisch abgekippte, meterhohe Halden. Sie stand vor sechs Ladungen belasteten Sondermülls, darunter große Mengen geschredderter Windradflügel. Die resolute Frau beschloss, die Fahrzeuge zu verfolgen. Trotz Schneesturm nahm sie die Verfolgung auf und alarmierte Polizei und Zoll. Tatsächlich gelang es, noch einen LKW zu erreichen. Mutig versperrte sie dessen Weiterfahrt, bis die Ordnungskräfte eintrafen. Bald konnten weitere der LKWs festgesetzt werden.

Laut Papieren, ausgestellt von der bayerischen Entsorgungsfirma Roth, sei die Fracht als Plastikmüll deklariert. Firma Roth habe einen tschechischen Subunternehmer mit dem Transport beauftragt. In einem Bericht des Bayerischen Rundfunks vom 23. Januar äußerte Barbora Šišková den Verdacht, dass es sich bei der tschechischen Firma um ein Scheinunternehmen handele, das nicht in Regress genommen werden könne. Im BR-Beitrag vergleicht der Kriminalhauptkommissar a.D. Harry Jäkel den illegalen Müllhandel wegen der enormen Geldmengen mit dem Drogenhandel.

Barbora Šišková kämpft seitdem darum, die Halden mit Tonnen zermahlener Windradflügel wieder loszuwerden. Blieben der kleinen Gemeinde die Kosten, würde dies das Jahresbudget um ein Vielfaches übersteigen. Auch ihre Region ist Naturpark mit Umweltschutzauflagen. Die deutsche Entsorgungsfirma Roth beteuert, keine illegalen Entsorgungen veranlasst zu haben. Die bayerische Bezirksregierung bestätigt, der Müll sei illegal abgelagert worden. Martin Zemek von der tschechischen Umweltinspektion beklagt im MDR, das sei ein verbreitetes Geschäftsmodell: Müllbetrüger nutzten Tschechien als große und günstige Deponie. Mit gefälschten Papieren werde der Inhalt als tschechischer Müll deklariert und das Verbot umgangen. An den Gemeinden vor Ort blieben dann die enormen Entsorgungskosten hängen.

Toxisch: deutsche Politik, deutsche Methoden, deutscher Müll

Die meisten Windradflügel bestehen aus einer fest verbackenen Mischung aus Leichtholz und vielen Schichten Karbonfasermatten. Ähnlich wie bei Asbest bilden diese Fasern Kleinstpartikel. Diese können in den Körper von Menschen, Tieren, in Grundwasser und Pflanzen gelangen. Besonders gefährlich ist ihr Anteil an den sogenannten Ewigkeitschemikalien Bisphenol A und PFAS. Diese Substanzen sind weder in der Natur noch im Organismus abbaubar und bleiben ewig pathogen.

Hochglanzpapiere der Windindustrie jubeln, das Entsorgungsproblem der Windradflügel sei längst gelöst. Doch die fachgerechte Entsorgung ist teuer und aufwändig und macht das Geschäft mit den Windrädern unwirtschaftlich. Die in Deutschland mit endlosen Subventionen geschürte Gier nach Profiten fördert den unverantwortlichen Umgang mit Windradmüll aufgrund hoher Entsorgungskosten.

Seit Anbeginn der Energiewende wurden Technikfolgen für Natur und Gesundheit nach Strich und Faden ausgeblendet und kritische Nachfragen weggebissen. Von linken Ideologen wie Jürgen Trittin angeschoben, ist es eine Politik, in der nur noch Gewinnmaximierung zählt. Ökonomische und ökologische Fakten und missliebige Hindernisse werden übergangen, Kritiker marginalisiert oder sogar frontal bedroht und angegriffen.

Bayerische Landtagsabgeordnete fahren zum Krisentreffen nach Prag

Die deutsche Chuzpe, die von Deutschland zu verantwortenden Vorgänge an der Grenze haben den Zorn der tschechischen Regierung auf einen Siedepunkt gebracht. Die Kehrseite: Deutschland ist auf tschechische Zulieferindustrie für Automobile und Energie angewiesen. Unsere Nachbarn werden ihren Einfluss hinsichtlich deutscher Begehrlichkeiten nach den unsäglichen Vorkommnissen überdenken. Aufgrund der Vorfälle wurde für den 11. Februar hektisch eine außerplanmäßige Sitzung des Umweltausschusses des bayerischen Landtages angesetzt, und zwar in Prag. Die Abgeordneten treffen dort den tschechischen Umweltminister.

Viele Schandtaten im Namen der vermeintlichen Klimarettung bleiben unentdeckt. Tschechische Umweltpolitiker wie Petr HladÍk sorgen sich berechtigt um das Wohl ihrer Bürger, nachdem deutsche Unternehmer das Nachbarland als Müllkippe behandeln.

Die Sorge um die Praxis mit Ewigkeitsgiften in Windradflügeln führte am 19. März 2024 über das Portal „Frag-den-Staat“ zu einer Anfrage an das Umweltbundesamt. Sie blieb bis heute unbeantwortet.