Donald Trump
Trump scheint Machiavelli mit fast unheimlicher Intuition zu befolgen – als hätte er das Werk verinnerlicht / Illustration: Lisa Rock

Trumps Wirtschaftspolitik Fürst der Marktwirtschaft

Strafzölle, Deals und Rückzieher: Auf den ersten Blick wirkt Donald Trumps Wirtschaftspolitik erratisch. Tatsächlich steckt dahinter eine Strategie. Doch wer nun die Lehrbücher der Ökonomie nach Antworten durchforstet, der sucht vergeblich.

VON THOMAS MAYER am 4. Dezember 2025 15 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

So erreichen Sie Thomas Mayer:

Donald Trump hat die Weltwirtschaft in den vergangenen zwölf Monaten gehörig durcheinander gewirbelt. Der US-Präsident erklärte Freihandel und Globalisierung zur bösen Tat der Eliten, die Amerika dem Ausverkauf preisgegeben hätten, und er ließ das Räderwerk der Weltwirtschaft heftig knirschen. Trump begann einen Handelskrieg mit China und erpresste andere Länder mit Strafzöllen. Nimmt man Trump wörtlich, dann soll der neue amerikanische Protektionismus nicht weniger leisten als eine nationale Wiedergutmachung: Die industrielle Produktion soll heimkehren, wodurch Wohlstand und Stolz der „vergessenen Amerikaner“ wiederhergestellt würden. Washington und die globalen Eliten, so Trumps Anklage, hätten die arbeitende Mitte verraten – nun müsse sich das wahre Amerika selbst zurückholen.

René Maçon | Do., 4. Dezember 2025 - 10:28

Importzölle wirken langfristig wie Exportsteuern. Die Besteuerung der H-1B-Visua für hochqualifizierte ausländische Arbeitnehmer wirkt in die gleiche Richtung. Die USA werden ihre Führung in den High Tech Industrien an China verlieren. MAGA ist in Wirklichkeit MCGA.
In der Außenpolitik lässt er sich von Putin leimen.
Wenn Trump abgeht, werden China und Russland die führenden Weltmächte sein. Machiavelli geht anders.

Peter William | Do., 4. Dezember 2025 - 11:45

während China in den letzten 20 Jahren zur Wirtschaftssupermacht geworden ist ist Deutschland im sozialistischen Europa geschrumpft, wirtschaftlich. Nice!

Ernst-Günther Konrad | Do., 4. Dezember 2025 - 12:32

ständig liest man, wie chaotisch Trump sei, dass doch so viele Fehler macht, dass er völlig unüberlegt handelt usw.
Und nun lese ich auch hier, neben vielen Fachleuten bei den alternativen Medien das auch sagen, dass er sehr wohl eine Strategie hat und eben nicht aus der Hüfte heraus nur schießt.
Man kann manche Entscheidungen kritisch analysieren, man muss Trump aber eines bescheinigen. Er denkt, wie er es versprochen hat, zuerst an sein eigenes Volk.
Und wenn er dabei selbst auch verdient? Ich hätte kein Problem damit, solange er es für sein Volk tut und dieses davon profitiert.

