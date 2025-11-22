- Fürst der Marktwirtschaft
Strafzölle, Deals und Rückzieher: Auf den ersten Blick wirkt Donald Trumps Wirtschaftspolitik erratisch. Tatsächlich steckt dahinter eine Strategie. Doch wer nun die Lehrbücher der Ökonomie nach Antworten durchforstet, der sucht vergeblich.
Donald Trump hat die Weltwirtschaft in den vergangenen zwölf Monaten gehörig durcheinander gewirbelt. Der US-Präsident erklärte Freihandel und Globalisierung zur bösen Tat der Eliten, die Amerika dem Ausverkauf preisgegeben hätten, und er ließ das Räderwerk der Weltwirtschaft heftig knirschen. Trump begann einen Handelskrieg mit China und erpresste andere Länder mit Strafzöllen. Nimmt man Trump wörtlich, dann soll der neue amerikanische Protektionismus nicht weniger leisten als eine nationale Wiedergutmachung: Die industrielle Produktion soll heimkehren, wodurch Wohlstand und Stolz der „vergessenen Amerikaner“ wiederhergestellt würden. Washington und die globalen Eliten, so Trumps Anklage, hätten die arbeitende Mitte verraten – nun müsse sich das wahre Amerika selbst zurückholen.
