Die Ereignisse in den USA überschlagen sich: Kaum vereidigt, unterzeichnet US-Präsident Donald Trump noch am Abend seines ersten Amtstags einen ganzen Katalog präsidialer Anordnungen. Kaum ein Tag vergeht ohne weitere Dekrete. In diesem Zusammenhang erließ der eingesetzte Präsident auch eine Executive Order zum Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine Woche später informiert die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC darüber, dass ihre Mitarbeiter jegliche Kontakte zur WHO ab sofort einzustellen hätten.

Der vom US-Senat am 13. Februar bestätigte neue Gesundheitsminister Robert F. Kennedy jr. ist als prominentester Kritiker der Pharma-Industrie bekannt und soll Amerika wieder gesund machen („Make America Healthy Again! / MAHA“). Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Und was bedeutet das für die WHO, für die USA und für Europa?