Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Thomas Ehrmann ist Professor am Institut für Strategisches Management der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und lehrt Wirtschaftswissenschaften. Er war Referent im Bundeswirtschaftsministerium und hat als Berater für die Bahn und private Verkehrsanbieter gearbeitet.



Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder entlässt Bahnchef Richard Lutz. Ist das ein gutes Signal für die Bahn und ihre Kunden?

Die Bahn ist ein Unternehmen und muss unternehmerisch betrachtet werden, es geht nicht um einen irgendwie volkseigenen Streichelzoo. Das bedeutet, der Staat, dem die Bahn gehört, braucht eine Eigentümer-Strategie. Die Politik muss dem Bahn-Management Ziele vorgeben und Ressourcen an die Hand geben, damit diese Ziele erreicht werden können. Für Erreichung der Ziele gibt es Boni, für nicht Erreichung der Ziele Sanktionen. Wenn jetzt der Bahnchef entlassen wird, dann weiß man als interessierter Beobachter gar nicht, gegen welche Zielvereinbarung er sich vergangen hat und ob für ihn mit den ihm an die Hand gegebenen Ressourcen und regulatorischen Restriktionen überhaupt mehr drin gewesen wäre.

Aber ist die Entlassung nicht nachvollziehbar, weil die Unzufriedenheit mit der Bahn doch im ganzen Land groß ist?

Der Bundesverkehrsminister müsste dann aber – anders als bisher in der Öffentlichkeit dargestellt – erklären können, was Lutz denn besonders schlecht gemacht hätte, verglichen mit einem anderen etwa, der in der gleichen Zeit agiert hätte. Lutz ist also der Sündenbock. Ob er aber etwas falsch gemacht, weiß keiner. Das eigentliche Problem ist, dass die Politik, offenbar auch die neue Bundesregierung, nicht weiß, was sie will, außer natürlich dass die Bahn billiger, sicherer, pünktlicher etc. wird. Doch sie hat keinen Plan, wie sie die großen Wunschträume erfüllen will, was sie dazu beitragen muss und was ein Bahn-Manager tatsächlich tun muss.

Hat denn Lutz etwas falsch gemacht?

Tatsächlich lässt sich das eben gar nicht sagen, nur die allgemeine Misere lässt sich feststellen. Wo es keine Ziele gibt, kann man jemanden auch nicht nachweisen, dass er sie nicht erreicht hat. Jetzt jemanden entlassen, ihm vollmundig danken, ihn dann erstmal doch weitermachen lassen und nicht sagen, was man eigentlich realistisch will, das ist nicht professionell. Die jetzige Entscheidung und die Kommunikation dieser Entscheidung durch den Minister hat die Qualität der Kritik eines Fußballspiels am Wochenende: Er muss doch den Elfmeter links unten rein schießen, nicht nach rechts oben, wo der Tormann hinfliegt. Das ist schlicht wohlfeil. Das Signal an uns Kunden ist: Wir haben einen Schuldigen gefunden, jetzt haltet mal den Mund.

Wie realistisch ist es, dass die Deutsche Bahn in fünf Jahren wieder pünktlicher ist und zufriedene Kunden hat?

Die Politik verspricht das Blaue vom Himmel, das ist unrealistisch und würde in keinem Unternehmen funktionieren. Derzeit heißt es: alles wird besser und billiger – Stichwort Deutschlandticket –, alles wird größer, mehr Verkehr auf die Schiene, alles wird qualitativ hochwertiger und pünktlicher. Doch alles gleichzeitig geht nicht. Wer das verspricht, erzeugt nur Frust. Da hilft es eben nicht, den Chef zu entlassen. Beispiel Pünktlichkeit: Wer mehr Pünktlichkeit will, muss weniger Züge fahren lassen. Zugleich muss es dann, um Engpässe zu beseitigen, Trassen-Preiserhöhungen geben. Doch das würde den Komfort einschränken und die Bahn teurer machen, weniger Züge, vollere Züge, teurere Züge. Aber dann habe ich die Pünktlichkeit schnell erreicht.

War denn nicht das Deutschlandticket ein guter Schritt, um die Bahn attraktiver zu machen?

Hier gilt das gleiche: das Deutschlandticket hat für einige Kundengruppen Bahnfahren günstiger gemacht, aber insgesamt dem System schwer geschadet. Wenn der Fernverkehr immer unzuverlässiger wird, dann greifen viele Fernverkehrskunden jetzt mit dem Deutschlandticket auf den Regionalverkehr zurück. Der Fernverkehr gerät damit in eine finanzielle Schieflage und kontert mit Sonderangeboten. Eine Politik, die diese indirekten Kosten des Deutschlandtickets für das gesamte System gar nicht sieht, wird auch den nächsten Bahnchef vor unlösbare Probleme stellen.

Welche Qualifikationen sollte der neue Bahnchef mitbringen?

Wenn die Politik nicht realistische Ziele und Erwartungen formuliert, gibt es keinen, der als Manager hier Erfolge abliefern könnte. Ein Bahnchef, der jetzt auf der Basis des Verhaltens des neuen Ministers gegenüber Lutz einen Vertrag unterschriebe, der würde sich mit der Rolle des Sidekicks in einer schlechten Comedy-Show begnügen. Ohne dass die Politik klare Ziele vorgibt, die Zielkonflikte auflöst, weiß der neue Bahnchef gar nicht, was er tun soll. Soll er eine harte wirtschaftliche Sanierung durchsetzen, oder soll er alle Kraft auf eine Generalsanierung legen, die die Kundenzufriedenheit noch weiter in den Keller treibt. Oder ist er nur für die gute Laune zuständig? Gewinnen kann man in einem solchen Job wenig.

Alle lachen inzwischen über die Bahn, vor allem wegen der Unpünktlichkeit. Sind die Urteile eigentlich gerecht oder nicht?

Bei der Bahn handelt es sich um ein Staatsunternehmen, das identifizierbar ist. Manager und Mitarbeiter bekommen eine Leidensprämie dafür, dass sie für die Politik den Kopf hinhalten. Eine Politik aber, die ohne Eigentümer-Strategie, realistische Ziele und Ressourcenausstattung, sowie ein schwerfälliges regulatorisches Umfeld ein Unternehmen vor sich her treibt, hat es geschafft, einen Sündenbock aufzubauen und im Regen stehen zu lassen. Die Ampel-Regierung hat 400.000 neue Wohnungen versprochen und nur knapp 200.000 sind realisiert werden. Darüber müsste auch das ganze Land lachen, aber hier gibt es nicht, so wie bei der Bahn, die konkreten Anlässe und Begebenheiten für den Spott. Es gibt keine konkreten Verantwortlichen, es gibt nur eine Zahl. Die Bahn ist mit ihren Millionen Kunden der Punchingball für eine tief sitzende Dysfunktionalität im Land, die eben nicht die Bahn, weder der Chef noch die Zugbegleiterin, sondern die Politik zu verantworten hat.

Das Gespräch führte Volker Resing