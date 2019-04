Herr Sarrazin, wegen der Mietpreise ist das Wohnen in vielen deutschen Städten für Teile der Mittelschicht unerschwinglich geworden. In Berlin sind die Preise für Neuvermietungen in den vergangenen zehn Jahren um 85 Prozent gestiegen. Sie waren bis 2009 Finanzsenator in der Hauptstadt. Sind Sie also daran schuld, dass die Mietpreise danach in die Höhe geschossen sind?

Nein, da greifen die Gesetze des Marktes. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, erhöhen sich auch die Preise. Da kann auch die Mietpreisbremse nichts daran ändern, die ja ohnehin nicht greift. Wenn die Nachfrage wieder niedriger wird, fallen auch die Preise wieder. Die Bestandsmieten sind übrigens viel weniger drastisch gestiegen.

Aber haben Sie nicht auch dazu beigetragen, dass das Angebot kleiner wurde? Als Finanzsenator haben Sie sich dafür eingesetzt, dass das Land die 51.000 Wohnungen der damals hochverschuldeten Wohnungsbaugesellschaft GSW für 405 Millionen Euro und die Übernahme der Schulden in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an private Investoren verkauft hat. Ein Fehler?

Der Staat hat in Berlin weiterhin fünf Wohnungsbaugesellschaften mit zusammen etwa 270.000 Wohnungen. Die Frage, wem welche Wohnungsbaubestände gehören, hat null Einfluss auf das Mietniveau. Die Bestandsmieten bei dem Konzern Deutsche Wohnen sind weitgehend ähnlich hoch wie bei den staatlichen Gesellschaften.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.