Im Güterverkehr ruft die GDL schon an diesem Dienstagabend, 19 Uhr, zum Streik auf. Der Personenverkehr soll dann von Mittwoch, 2 Uhr, an bestreikt werden. Das hat Weselsky erst am Dienstagvormittag bekanntgegeben. So kurzfristig, dass der Deutschen Bahn kaum Zeit bleiben wird, einen Notfahrplan vorzubereiten. Das Chaos im Bahnverkehr ist für den Rest der Woche programmiert.