- Vorbild für Deutschland und die EU?
Obwohl Südkoreas Volkswirtschaft deutlich kleiner ist als die Deutschlands, scheint sie für mehrere weltwirtschaftliche Herausforderungen besser gewappnet. Die neue KI-Strategie des ostasiatischen Landes ist ein Beispiel dafür.
Kim Tae-hyung klingt sehr optimistisch, was die kommenden Jahre betrifft. „In der fertigenden Industrie werden wir Produktivitätssteigerungen von 30 Prozent erreichen“, sagt er und schreitet mit einem vor den Mund gehefteten Mikrofon über eine geräumige Bühne, hinter der eine große Videowand Wirtschaftszahlen zeigt: Demnach macht Südkoreas Fertigungssektor ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts aus. „Allein dieser Sektor wächst in den nächsten fünf Jahren um 1,5 Prozent pro Jahr. Akkumuliert acht Prozent!“
Für eine entwickelte Volkswirtschaft wie die südkoreanische sind das hohe Zahlen. Wie soll das gelingen? Kim Tae-hyung spricht in seinem Vortrag immer wieder von Künstlicher Intelligenz (KI): „Die Fortschritte, die wir in jüngster Zeit sehen, sind sehr, sehr vielversprechend.“ So könnten Unternehmen, die hier Halbleiter oder Solarpanels herstellen, mit KI-Systemen ihre Prozesse laufend überwachen, selbst optimieren, schneller produzieren, innovieren. „Das wird eine Revolution“, so Kim. Und sie beginne erst.
