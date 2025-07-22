- Das neue Detroit?
Der Geburtsort der Automobilindustrie könnte zu ihrem Grab werden. Ein Großteil der Firmen baut Stellen ab, und das massiv. Damit droht einer der reichsten Regionen Europas der Niedergang. Denn hier hängt der Wohlstand an nur einer Technologie: am Verbrennermotor.
In den 1960er Jahren war Detroit eine der größten und reichsten Städte der Vereinigten Staaten. Prachtvolle Hochhaustürme und extravagante Villen reihten sich an Grandhotels, Ballsäle, Theater und Museen. Jeder verdiente gut in „Motorcity“, und jeder, der etwas auf sich hielt, wollte hierher. Dann wurden den großen Drei – Ford, General Motors und Chrysler – die Gewerkschaften zu mächtig. Sie beließen ihre Firmensitze in der Stadt, siedelten ihre Werke wegen der günstigeren Löhne aber um, erst in die US-Südstaaten, nach Tennessee, Kentucky, Alabama oder Georgia, später dann nach Mexiko und Kanada. Die Rassenunruhen im Jahr 1967 gaben der Stadt den Rest. Der Niedergang setzte ein. Innerhalb von nur einem halben Jahrhundert verlor Detroit mehr als eine Million Menschen und damit 60 Prozent seiner Bevölkerung.
Die Menschen verloren ihre Jobs und wanderten ab. Die Armut zog ein. 35 Prozent des Stadtgebiets waren unbewohnbar geworden, ganze Stadtviertel waren so heruntergekommen, dass sie abgerissen werden mussten. Bald hatte Detroit die höchste Mordrate in den USA, galt als eine der gefährlichsten Städte der westlichen Hemisphäre. Im Jahr 2013 war Detroit schließlich auch offiziell pleite. Motorcity ist ein Symbol geworden für Armut, Gewalt und wirtschaftlichen Niedergang.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.