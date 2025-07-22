Porsche
Ein Porsche in einer Autowaschanlage am Stuttgarter Westbahnhof / Foto: Sven Cichowicz

Stuttgarts Automobilindustrie Das neue Detroit?

Der Geburtsort der Automobilindustrie könnte zu ihrem Grab werden. Ein Großteil der Firmen baut Stellen ab, und das massiv. Damit droht einer der reichsten Regionen Europas der Niedergang. Denn hier hängt der Wohlstand an nur einer Technologie: am Verbrennermotor.

VON WOLFGANG MESSNER am 9. August 2025 15 min

Autoreninfo

Wolfgang Messner ist Investigativjournalist und Chefreporter der Zeitschrift Wirtschaftsjournalist:in.

So erreichen Sie Wolfgang Messner:

Zur Artikelübersicht

In den 1960er Jahren war Detroit eine der größten und reichsten Städte der Vereinigten Staaten. Prachtvolle Hochhaustürme und extravagante Villen reihten sich an Grand­hotels, Ballsäle, Theater und Museen. Jeder verdiente gut in „Motorcity“, und jeder, der etwas auf sich hielt, wollte hierher. Dann wurden den großen Drei – Ford, General Motors und Chrysler – die Gewerkschaften zu mächtig. Sie beließen ihre Firmensitze in der Stadt, siedelten ihre Werke wegen der günstigeren Löhne aber um, erst in die US-Südstaaten, nach Tennessee, Kentucky, Alabama oder ­Georgia, später dann nach Mexiko und Kanada. Die Rassenunruhen im Jahr 1967 gaben der Stadt den Rest. Der Niedergang setzte ein. Innerhalb von nur einem halben Jahrhundert verlor Detroit mehr als eine Million Menschen und damit 60 Prozent seiner Bevölkerung.

Die Menschen verloren ihre Jobs und wanderten ab. Die Armut zog ein. 35 Prozent des Stadtgebiets waren unbewohnbar geworden, ganze Stadtviertel waren so heruntergekommen, dass sie abgerissen werden mussten. Bald hatte Detroit die höchste Mordrate in den USA, galt als eine der gefährlichsten Städte der westlichen Hemisphäre. Im Jahr 2013 war Detroit schließlich auch offiziell pleite. Motorcity ist ein Symbol geworden für Armut, Gewalt und wirtschaftlichen Niedergang.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Sa., 9. August 2025 - 19:02

Autobauer hört sich an, als wäre das ein erlernter Handwerksberuf mit goldenen Händen.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 9. August 2025 - 19:58

Gut bezahlte Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und starke Sympathien für GRÜNE Politik, das schien in Stuttgart und Umgebung lange Jahre gut zusammen zu passen. Noch vor kurzem wurden die an den Markt gebrachten Aktien der Porsche AG hoch gehandelt, nun ist der Gewinn um 90% eingebrochen. Die Mercedes-Luxusstrategie ist passé. Alles Zeichen, dass längerfristige Entwicklungen von den (weiter amtierenden) Vorständen falsch eingeschätzt wurden. Das gravierendste Problem sind aber fehlende Perspektiven für Schul-und Uniabgänger. Meist bleibt nur die Möglichkeit, den beruflichen Einstieg anderswo zu suchen. Wer einmal weg ist, kommt nicht wieder. Das Ruhrgebiet und die neuen Bundesländer in den Wendejahren lassen grüßen.

Dr. Michael Bauer | Sa., 9. August 2025 - 20:29

Der Verbrenner hat keine Zukunft - er wird durch die elektrische (autonome) Mobilität ersetzt werden. Und nicht aus Umwelt- sondern aus strukturellen Kostengründen. Da hilft kein Jammern; man muss sich darauf einstellen oder untergehen. Das erfordert tiefgreifende Strukturänderungen -insbesondere in Hinblick auf die Verfügbarkeit von viel und günstiger elektrischer Energie. Leider macht D hier mit der sog. „Energiewende“ aktuell (noch) einen Kardinalfehler.

Maria Arenz | Sa., 9. August 2025 - 21:17

wird es in Stuttgart wohl nicht kommen aber ein Trauerspiel ist es allemal, was uns hier bevorsteht. Und es macht nicht nur taurig, sondern einfach nur wütend. Weil es so überflüssig ist wie der berühmte zweite Kropf. Es ist das Ergebnis der "Geschmeidikeit", mit der sich gewisse hochbezahlte Herren in der Hoffnung auf einen satten Strahl von Muttis Gnadensonne in Form von Subventionen bei ihr lieb Kind gemacht haben. Statt ebenso freundlich wie stur bei einer ebenso klaren wie einfachen Ansage zu bleiben: Sorge Du - Staat- erstmal für verlässliche CO 2 freie bzw. arme Energie und lass so lange, bis Du das zuverlässig geschafft hast, einen Wettbewerb aller Antriebsarten zu. Wenn diese Bedingung dann mal zuverlässig funktioniert, ist der Elektromotor das kleinste Problem, der ist schon lange erfunden. Solange Elektromobilität aber, -wie z.B. in China - nur mit dreckigem Kohlestrom möglich ist, werden wir den Teufel tun und Euren grünen Phantastereien das Wort reden

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.