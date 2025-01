Zu der ganzen Geschichte gehört auch, dass man über die Kosten der Energiewende spricht – was Agora wie immer nicht tut. Wir haben gegenüber 2023 18 Mio. Tonnen eingespart. Aber zu welchen Kosten? Das wäre schon wichtig zu wissen, denn Agora fordert ja, dass wir mit der Energiewende weitermachen, weil die ja so erfolgreich ist. Da sollte man vielleicht dann doch vorher prüfen, was sie uns kosten wird, und sich überlegen, ob es vielleicht kostengünstigere Möglichkeiten der CO2-Einsparung gibt.