So hatte sich Eon zumindest strukturell schon Ende 2014 auf eine Innogy-Übernahme vorbereitet: Das Unternehmen teilte damals mit, es werde den Konzern in zwei Teile aufspalten. Eon wolle sich künftig auf die erneuerbaren Energien fokussieren, hieß es. Zum 1. Januar 2016 sollte dann eine neue Gesellschaft entstehen, um dorthin vor allem die Assets, also Kraftwerkspark, Handelsgeschäft und Importverträge einschließlich Pipelines und Speicher auszulagern. Die Medien kommentierten dies damals als „Donnerschlag“, „Radikallösung“, „unglaublichen Zeitenwandel“. Auch hämische Kommentare fehlten nicht: Es ging um die „Abwicklung der Altlasten“, die Gründung einer „Bad Bank“.