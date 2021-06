So erreichen Sie Daniel Gräber:

Erinnern Sie sich noch an Stickoxide? Das waren jene vor allem aus Diesel-Abgasen stammenden Luftschadstoffe, wegen denen die klagefreudige „Deutsche Umwelthilfe“ (DUH) ganze Innenstädte lahmlegen wollte. Zwischenzeitlich hatten einige DUH-Klagen Erfolg. Doch ein flächendeckendes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge, die nicht die allerneueste Schadstoffnorm erfüllen, gibt es nur in Stuttgart, der Geburtsstadt der Automobilindustrie. Andere ähnlich strenge Urteile, etwa für Frankfurt, wurden in den darauffolgenden Instanzen wieder gekippt.

Inzwischen ist es ruhig um die Stickoxide geworden. Das beherrschende Umweltthema ist jetzt Kohlenstoffdioxid (CO2). Denn auf dem Weg in die nun sogar vom Bundesverfassungsgericht vorgeschriebene „Klimaneutralität“ hat Deutschland viel zu tun. Vor allem, wenn es ein florierender Industriestandort bleiben will und gleichzeitig die CO2-freie Atomkraft zum Tabu erklärt.