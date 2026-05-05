- Warum sich Deutschland an Erdogan ein Beispiel nehmen sollte
Kurios: Während Deutschland über höhere Belastungen debattiert, lockt die Türkei Firmen und Investoren mit gigantischen Steuersenkungen. Ausgerechnet Erdogan erinnert Berlin an die Grundsätze einer funktionierenden Marktwirtschaft.
Für europäische Beobachter steht die Türkei heute nicht mehr für den säkularen, demokratischen Aufbruch früherer Jahrzehnte. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde die Justiz politisiert und die Gewaltenteilung geschwächt. Kritische Medien wurden unter Druck gesetzt, Journalisten und Oppositionelle verfolgt und verhaftet. Aus der einst reformorientierten türkischen Demokratie entstand Schritt für Schritt ein zentralisiertes Präsidialsystem, innerhalb dessen Erdogan seine Macht massiv ausweitete. Und so ist es durchaus kurios, dass ausgerechnet dieser Mann der Bundesrepublik, Europas größter Volkswirtschaft, eine Lehrstunde in marktwirtschaftlichem Wettbewerb erteilt.
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