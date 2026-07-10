- Was die Krise des Autogiganten über Deutschland verrät
Die Krise von Volkswagen zeigt die Grenzen des alten Erfolgsmodells. Wie der Autobauer braucht auch Deutschland einen grundlegenden Neustart – doch Politik und Gesellschaft scheuen bislang die nötigen Konsequenzen.
VW streckt in der Krise. Auf den ersten Blick sieht es nicht einmal so schlimm aus. Letztes Jahr verkaufte der Konzern noch immer knapp neun Millionen Fahrzeuge, gerade mal 2,8 Prozent weniger als 2023. Doch der Blick unter die Motorhaube zeigt, dass die Probleme weit ernster sind, als die Globalzahlen vermuten lassen. Womöglich sind sie sogar lebensgefährlich. Damit hat der größte Autobauer des Landes viel gemeinsam mit Deutschland selbst. Doch beginnen wir mit der Firma.
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