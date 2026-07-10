VW Golf
Ende der 70er Jahre rettete der Golf das angeschlagene Unternehmen / picture alliance / Heritage Images | Unknown

Stellenabbau bei Volkswagen Was die Krise des Autogiganten über Deutschland verrät

Die Krise von Volkswagen zeigt die Grenzen des alten Erfolgsmodells. Wie der Autobauer braucht auch Deutschland einen grundlegenden Neustart – doch Politik und Gesellschaft scheuen bislang die nötigen Konsequenzen.

VON THOMAS MAYER am 12. Juli 2026 6 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

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VW streckt in der Krise. Auf den ersten Blick sieht es nicht einmal so schlimm aus. Letztes Jahr verkaufte der Konzern noch immer knapp neun Millionen Fahrzeuge, gerade mal 2,8 Prozent weniger als 2023. Doch der Blick unter die Motorhaube zeigt, dass die Probleme weit ernster sind, als die Globalzahlen vermuten lassen. Womöglich sind sie sogar lebensgefährlich. Damit hat der größte Autobauer des Landes viel gemeinsam mit Deutschland selbst. Doch beginnen wir mit der Firma.

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Jens Böhme | So., 12. Juli 2026 - 15:30

Ich wundere mich immer wieder über Arbeitnehmer, die sich an Unternehmen festkrallen, die unwirtschaftlich sind. Einerseits erhält man Gehalt für Nichtstun bzw. mit Lappen Werkzeuge und Maschinen streicheln und polieren. Andererseits outen sich solch Arbeitnehmer als unflexibel und schlecht für das Leben vorbereitet, weil die zehn gelernten Handgriffe am Fliessband wegfallen.

Bernd Windisch | So., 12. Juli 2026 - 17:14

Die Gewerkschaft reagierte scharf auf diese Absichten. IG-Metall-Chefin Christiane Benner erklärte gemeinsam mit dem Betriebsrat sinngemäß, man werde solche Pläne „mit aller Kraft verhindern“, falls sie umgesetzt werden sollten.

Die Gewerkschaften denken also mit: Sie werden verhindern, dass Autos gebaut werden, die der Vorstand nicht mehr bauen will. Clever!

Frage an den Autor: Was genau soll mit dem „Neuanfang“ gemeint sein? Ist der Begriff hier lediglich eine griffige Floskel ohne nähere Erklärung?

Hans Jürgen Wienroth | So., 12. Juli 2026 - 20:00

Zitat: „Ein Unternehmen kann untergehen, aber ein Land lebt in der Regel weiter, auch wenn es sich nicht erneuert. … .“

Wie lange geht das gut? Kuba und Venezuela sind Beispiele der Verarmung, für die es ohne eine Wende kein Überleben geben kann. Die Menschen im Lande hungern. Das führt zum Kampf, den nur der stärkere überlebt.
Auch Argentinien hat nur mit der Kredit-Unterstützung des Weltwährungsfonds überlebt. Aber wie lange wird das von der Staatengemeinschaft unterstützt, ohne Aussicht auf Besserung.

Das Problem von VW und der gesamten dt. Auto-Industrie sind die Energiepreise, die sich kurzfristig nicht ohne Subventionen verringern lassen. Der Atomausstieg lässt sich nicht schnell rückgängig machen und eine Rückkehr zur fossilen Energie wird die EU nicht zulassen.

Der schnelle Umstieg auf das unausgereifte E-Auto frisst Investitionen, ohne das Kunden da sind. Bei VW haben Landesregierung und IGM im Verbund für hohe Fehlinvestitionen gesorgt, jetzt sind die Vorstände schuld?

Hierzu habe ich Google-KI gefragt: "Warum sind die Energiepreise in Deutschland so hoch?" Google-KI antwortet mit einer "ZDF-Heute"-Kopie von Oktober 2025:"Die hohen Energiepreise in Deutschland resultieren primär aus drei Faktoren: hohen staatlichen Abgaben und Steuern, teuren Netzentgelten für den Umbau der Energiewende sowie den Beschaffungskosten an der Börse, die durch fossile Kraftwerke bestimmt werden." Deutschlands exorbitant hohe Energiepreise sind also selten dumm und eigentlich muss man den Souverän fragen, ob es nicht alle Tassen im Schrank hat, sowas durchzuwinken und immer wiederzuwählen. Die hohen Steuern und Abgaben (staatlicher Eingriff) durch Subventionen (staatlicher Eingriff) zu senken, ist ... ich halte respektvoll inne. Die EU hat bei deutschen Energiepreisen gar nichts zu melden, auch nicht bei Energiebeschaffung.

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