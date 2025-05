Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

Bertha machte an diesem Sonntagmorgen einen Ausflug mit ihren Kindern – mit dem Wagen ihres Mannes, der noch schlief und davon nichts ahnte. Trotz kleinerer technischer Probleme auf dem Weg und miserabler Straßenverhältnisse erreichte sie gegen Abend ihr Ziel, Pforzheim. „One small step for a woman, one giant leap for mankind“ – es war die erste richtige Autofahrt der Geschichte.

An diesem 5. August 1888 hatte Bertha Benz den Nachweis erbracht, dass die Erfindung ihres Mannes Carl, der 1886 das erste Auto der Welt gebaut hatte, alltagstauglich war. Die Fahrt war damals kein mediales Großereignis wie die erste Mondlandung, eher ein regionales Kuriosum – entlang der Strecke löste sie Erstaunen aus, bei manchen sogar Angst vor diesem neuen Werk des Teufels. Schließlich brachte Berthas öffentlicher Ausflug den zögerlichen Carl aber in Zugzwang. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich nun vom introvertierten Tüftler zum mutigen Unternehmer zu entwickeln und sein Auto zu vermarkten. Im Jahre 1926 fusionierte die Benz & Cie. schließlich mit der Daimler-Motoren-Gesellschaft – der Rest ist Geschichte.