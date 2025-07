Setzen wir sie einmal ins Verhältnis: Die gesamten deutschen Staatsausgaben belaufen sich dieses Jahr laut Bundesfinanzministerium auf 503 Milliarden Euro, wovon rund 387 Milliarden Euro aus Steuereinnahmen gedeckt sind. Damit sind die fälschlicherweise als „Sondervermögen“ bezeichneten Neuschuldenpakete doppelt so hoch wie der gesamte Bundeshaushalt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte in Deutschland zum Jahresende 2024 bei rund 2,51 Billionen Euro. Die Sonderschulden von CDU und SPD führen also für sich genommen zu einer Steigerung der Staatsverschuldung um fast 40 Prozent.