- Willkommen im Jahr der Regierungskrisen
Die ersten Tage des Jahres machen deutlich, was uns dieses Jahr erwartet: nämlich eine innenpolitische Vollkonfrontation mit ungewissem Ausgang. Vor allem die SPD ließ zuletzt tief blicken. Die Folgen für Wirtschaft und Demokratie sind verheerend.
Die ersten Tage des neuen Jahres hatten es aus politischer Sicht in sich: US-Präsident Donald Trump ließ den sozialistischen Diktator Nicolás Maduro in Venezuela entführen, im Iran steht das Mullah-Regime nach wochenlangen Bürgeraufständen vor dem Kollaps und in Deutschland sorgte ein linksextremistischer Terroranschlag dafür, dass der Süden Berlins tagelang ohne Strom blieb. Bei all diesen Ereignissen ging völlig unter, dass sich in den ersten Januartagen auch die deutschen Regierungsparteien in ihren Klausurtagungen auf heiße innenpolitische Gefechte vorbereiten – außer der CDU natürlich, die ihre Klausur aufgrund des Wetters ausfallen ließ.
