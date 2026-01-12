Die ersten Tage des neuen Jahres hatten es aus politischer Sicht in sich: US-Präsident Donald Trump ließ den sozialistischen Diktator Nicolás Maduro in Venezuela entführen, im Iran steht das Mullah-Regime nach wochenlangen Bürgeraufständen vor dem Kollaps und in Deutschland sorgte ein linksextremistischer Terroranschlag dafür, dass der Süden Berlins tagelang ohne Strom blieb. Bei all diesen Ereignissen ging völlig unter, dass sich in den ersten Januartagen auch die deutschen Regierungsparteien in ihren Klausurtagungen auf heiße innenpolitische Gefechte vorbereiten – außer der CDU natürlich, die ihre Klausur aufgrund des Wetters ausfallen ließ.