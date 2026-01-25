- Wir können uns Eure Lifestyle-Teilzeit nicht mehr leisten
Teilzeit aus Freizeitgründen, alimentiert durch den Staat: Dieses Modell rechnet sich für immer mehr Arbeitnehmer. Doch kann man einen Sozialstaat, der Work-Life-Balance subventioniert und dafür Leistung entwertet, wirklich als solidarisch bezeichnen?
Wie das Magazin Stern berichtet, will die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU den „Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen“. Aus den eigenen Reihen gab es dazu prompt Kritik. Dennis Radtke, der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, verteidigte die „Wahlfreiheit“ der Arbeitnehmer. Allerdings wird dadurch kein einziges der objektiv bestehenden Probleme gelöst. Bereits seit einigen Jahren weisen wissenschaftliche Institute darauf hin, dass das insgesamt geleistete Arbeitsvolumen in Deutschland im historischen Trend ansteigt. Im Jahr 2024 belief es sich auf etwa 55 Milliarden Zeitstunden. Im Jahr 2005 waren es nur 47 Milliarden.
