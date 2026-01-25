Sozialstaat und Arbeitsmarkt - Wir können uns Eure Lifestyle-Teilzeit nicht mehr leisten

Teilzeit aus Freizeitgründen, alimentiert durch den Staat: Dieses Modell rechnet sich für immer mehr Arbeitnehmer. Doch kann man einen Sozialstaat, der Work-Life-Balance subventioniert und dafür Leistung entwertet, wirklich als solidarisch bezeichnen?