Sozialstaat Norwegen - Am Fjord der Fehlanreize

Norwegen hat seinen Reichtum so klug verwaltet wie kaum ein anderes Land. Doch selbst im Erdölparadies zeigen Wirtschaft und Sozialstaat erste Risse. Zentral sind dabei nicht die Finanzierungsfragen, sondern die Effekte, die ein allumfassender Sozialstaat mit sich bringt. Deutschland sollte gewarnt sein.