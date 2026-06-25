- Am Fjord der Fehlanreize
Norwegen hat seinen Reichtum so klug verwaltet wie kaum ein anderes Land. Doch selbst im Erdölparadies zeigen Wirtschaft und Sozialstaat erste Risse. Zentral sind dabei nicht die Finanzierungsfragen, sondern die Effekte, die ein allumfassender Sozialstaat mit sich bringt. Deutschland sollte gewarnt sein.
Wenn man es sich an einem warmen Sommertag in Oslo auf einer der vielen Bänke oder Liegeflächen in der Innenstadt gemütlich gemacht hat und das Leben an sich vorüberziehen lässt, dann kann man schnell ins Grübeln kommen. Man fragt sich, warum solch Wonne eigentlich in Deutschland nicht erlebbar ist. Einfach so die Augen schließen und in der Sonne vor sich hin sinnieren, mitten im Zentrum, auf einer von der Stadt bereitgestellten, zum unbeschwerten Verweilen einladenden Vorrichtung. Die Gedanken beginnen um ganz grundsätzliche Fragen zu kreisen. Darüber, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ob wir unser Zusammenleben vernünftig organisieren. Ob wir noch alles im Griff haben.
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