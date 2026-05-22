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Kürzlich berichtete Cicero über den Fall des ehemaligen Dresdner Pflegeunternehmers, dessen Bürgergeldbezug während eines Aufenthalts in Portugal bundesweit Schlagzeilen machte. Hier meldet er sich erstmals selbst zu Wort.

Drei Wörter genügten, um aus 25 Jahren unternehmerischer Tätigkeit ein Zerrbild zu machen: Bürgergeld. Portugal. Burnout.

Wer diese Wörter nebeneinanderstellt, hat seine Geschichte bereits fertig. Ein Mann sitzt angeblich am Strand, lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, der Beitragszahler zahlt, und ein Sozialgericht macht es möglich. Mehr braucht die Empörungsmaschine nicht. Die Pointe stand fest, bevor die Akte gelesen war.

Noch am 10. Juli 2025 gratulierte mir die IHK Dresden zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum meiner Firma: Zentrum der Gesundheitsdienste Dresden GmbH, ProSpiro Intensivpflege. Ein Unternehmen, das schwerstkranke Menschen versorgte, zeitweise weit über hundert Beschäftigte hatte und 2024 noch knapp neun Millionen Euro Umsatz erzielte. In den Jahren 2003 bis 2023 summierten sich die Umsätze auf rund 129 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor lag sogar ein konkreter Unternehmenskauf auf dem Tisch; Due Diligence und Kaufvertragsentwurf waren abgeschlossen, der wirtschaftlich zugrunde gelegte Unternehmenswert lag bei rund 6,25 Millionen Euro. Das wäre meine Altersvorsorge gewesen.

Wenige Monate später blieb davon öffentlich fast nichts übrig außer dem Bild vom „Bürgergeldempfänger in Portugal“. So schnell wird aus Lebensleistung ein Etikett.

Mein Fall beginnt nicht mit Bürgergeld und nicht mit Portugal. Er beginnt mit außerklinischer Intensivpflege: mit 24-Stunden-Verantwortung, Fachkräftemangel, Nachtzuschlägen, Tariftreue, Krankenkassenverhandlungen und einem hoch regulierten System, in dem politische Zusagen und wirtschaftliche Realität immer weiter auseinanderdriften.

Pflege gilt in Deutschland als systemrelevant — solange Kameras laufen. Sobald Rechnungen fällig werden, wird sie zum Kostenproblem.

Garantie vom Gesundheitsminister

Schon 2024 war absehbar, wie instabil die wirtschaftliche Lage vieler Intensivpflegedienste geworden war. Hintergrund waren die neuen Regelungen zur außerklinischen Intensivpflege nach § 132l SGB V. Diese Regelungen tragen politisch die Handschrift der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD). Den Krankenkassenverbänden waren damals sogenannte Garantieerklärungen des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach abgerungen worden, wonach außerklinische Intensivpflege auch ohne neue Versorgungsverträge weiter erbracht und abgerechnet werden könne.

Viele Anbieter vertrauten darauf. Auch ich. Wenn politisch Vertrauen erzeugt wird, während die wirtschaftliche Grundlage später in Verhandlungen steckenbleibt, entsteht kein normales Unternehmerrisiko mehr. Dann wird Vertrauen zur betriebswirtschaftlichen Falle. Ohne dieses politische Signal hätte ich früher anders disponieren müssen; mit ihm erschien die Fortführung verantwortbar.

Herr Prof. Dr. Karl Lauterbach: Ich würde diese Garantie heute gern zur Auszahlung geltend machen.

Beim gescheiterten Pkw-Maut-Projekt konnte ein Betreiberkonsortium nach politischem Scheitern zunächst hunderte Millionen Euro Schadenersatz geltend machen; am Ende zahlte der Bund einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Wenn politische Zusagen bei Großprojekten entschädigungsrelevant sein können, darf ein mittelständischer Pflegeunternehmer nicht mit dem Hinweis abgespeist werden, politisches Vertrauen sei sein Privatproblem gewesen.

Der Streit, der später öffentlich auf „Bürgergeld in Portugal“ verkürzt wurde, war ursprünglich ein Streit um Pflegevergütung. Die AOK PLUS verhandelte nicht über Luxus, sondern darüber, ob außerklinische Intensivpflege unter realen Bedingungen überhaupt wirtschaftlich fortgeführt werden kann: mit tatsächlichen Personalkosten, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen, Verwaltungskosten und unternehmerischem Risiko.

Eine Pflegefirma finanziert man nicht mit Moralparolen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste warnte das Bundesgesundheitsministerium bereits 2025, Krankenkassen verzögerten Verhandlungen, setzten Termine nicht fest oder legten Angebote unterhalb realer Kostensteigerungen vor. Genau in dieser Lage befand sich mein Unternehmen.

Dann geschah das Entscheidende: Mitten in diesem Vergütungsstreit wurde meiner Firma die Kassenzulassung entzogen. In der Pflege ist eine Zulassung keine Formalie, sondern die Eintrittskarte zum Markt. Wer sie verliert, verliert Abrechnungsfähigkeit, Vertragspartner, Liquidität und Fortführungsprognose. Kurz: Keine Zulassung, keine Abrechnung. Keine Abrechnung, keine Fortführung. Keine Fortführung, Insolvenz.

Ich scheiterte nicht am Markt. Mir wurde der Marktzugang entzogen. Wer einem Pflegedienst mitten in Vergütungsverhandlungen die Zulassung nimmt, beendet nicht nur eine unliebsame Verhandlung. Er beendet faktisch die Marktteilnahme.

Der 9. Senat des Sächsischen Landessozialgerichts stoppte diesen Vorgang nicht. Er ließ zu, dass aus einem Vergütungs- und Zulassungskonflikt ein existenzieller Zusammenbruch wurde. Das Insolvenzgericht vollendete anschließend, was wirtschaftlich angelegt war: Ohne Zulassung keine Abrechnung, ohne Abrechnung keine Fortführung, ohne Fortführung Insolvenz.

Die bequeme Erzählung lautete: Ein Unternehmer scheitert, landet im Bürgergeld und sitzt in Portugal. Die unbequemere Aktenlage lautet: Ein Pflegedienst verliert mitten in Vergütungsverhandlungen mit der AOK PLUS seine Zulassung. Erst danach entsteht jener Bürgergeldfall, über den sich die Republik empören sollte.

Dabei lag der Ursprung meines Falls in einem hochkomplexen Pflegevergütungsstreit, der schließlich bis vor das Bundesverfassungsgericht führte. Dort geht es im Kern um die Frage, ob ein Pflegeunternehmen in einem existenziellen Konflikt rechtzeitig wirksamen Rechtsschutz erhält – oder erst dann, wenn wirtschaftlich nichts mehr zu retten ist.

Doch solche Fragen erzeugen keine Schlagzeilen. „Bürgergeld in Portugal“ dagegen schon. Wer nur auf Portugal schaut, sieht den Strand. Wer auf die Akten schaut, sieht den Weg dorthin.

Kein Urlauber auf Staatskosten

Mich irritiert dabei weniger die Kritik als die Geschwindigkeit der Vereinfachung. Kaum jemand interessierte sich noch für die Vorgeschichte: nicht für die Pflegebranche, nicht für die Verantwortung, nicht für die Frage, wer den Betrieb aus dem Markt drängte.

Der Zusammenbruch war nicht der Anfang meiner Krise. Er war ihr Ergebnis. Portugal war nicht der Anfang dieser Geschichte. Portugal war der Ort, an dem ein zuvor ausgelöster Zusammenbruch sichtbar wurde.

Wer jahrzehntelang Verantwortung trägt, funktioniert oft weit über die eigenen Grenzen hinaus. Unternehmer in der Pflege tragen Verantwortung für Patienten, Mitarbeiter, Angehörige, Dienstpläne, Haftungsfragen und wirtschaftliche Entscheidungen – häufig ohne echte Unterbrechung. Viele ignorieren Warnsignale zu lange, weil sie glauben, weitermachen zu müssen.

Deutschland spricht gern über Leistung. Über Erschöpfung spricht dieses Land deutlich weniger gern. Vielleicht erklärt das auch die Härte, mit der öffentliche Abstürze inzwischen begleitet werden. Solange jemand erfolgreich ist, gilt er als Beispiel für Eigenverantwortung. Gerät derselbe Mensch später selbst in Not, kippt Bewunderung schnell in Misstrauen.

Gerade ehemalige Unternehmer erleben diesen Absturz oft besonders hart. Wer zuvor Arbeitgeber war, erlebt plötzlich ein System aus Nachweispflichten, Formularen, Fristen und öffentlicher Rechtfertigung. Natürlich braucht ein Sozialstaat Regeln. Aber die gesellschaftliche Atmosphäre rund um Bedürftigkeit hat sich verändert. Häufig steht der Verdacht zuerst fest. Die Früchte unternehmerischer Leistung werden gern kollektiv genutzt. Das Risiko wird anschließend konsequent individualisiert.

Das unausgesprochene Klischee lautet: Bürgergeldempfänger seien ungebildet, bequem oder schlicht nicht leistungsbereit. Genau dieses Klischee machte meinen Fall medial verwertbar. Wer ins Bürgergeld fällt, verliert in der öffentlichen Erzählung nicht nur Einkommen, sondern oft auch Herkunft, Leistung und Würde.

Dabei war mein Aufenthalt in Portugal keine Feriengeschichte, sondern medizinisch begründet. Fachärztliche Stellungnahmen beschrieben ihn als Versuch der Stabilisierung nach massiver gesundheitlicher Überlastung. Öffentlich blieb davon wenig übrig. Aus medizinischer Distanz wurde Urlaub gemacht.

Ich wurde nicht Bürgergeldempfänger, weil ich als Unternehmer versagte. Ich wurde nicht Urlauber auf Staatskosten. Ich wurde Bürgergeldempfänger, nachdem meinem Unternehmen durch einen öffentlich-rechtlichen Zulassungsakt die wirtschaftliche Grundlage entzogen worden war.

Gleichzeitig wurde ich weiter mit Fristsetzungen, Nachweisanforderungen und Zustellungen konfrontiert. Das Jobcenter interessierte sich detailliert für Aufenthaltsort, Rückkehrdatum und Erreichbarkeit. Konkrete Perspektiven oder erkennbare Wiedereingliederungsstrategien spielten dagegen kaum eine Rolle.

Der Staat interessierte sich für meine Erreichbarkeit. Aber erreichbar wofür? Seit dem 01.01.2026 konnte mir das Jobcenter Dresden noch kein einziges Vermittlungsangebot unterbreiten.

Hinzu kam ein weiteres Problem: die faktische Re-Identifizierbarkeit veröffentlichter Gerichtsentscheidungen. Nach meiner Auffassung enthielten die Entscheidungen so viele persönliche Details – Alter, beruflicher Hintergrund, Insolvenzbezug, Gesundheitsfragen und wirtschaftliche Informationen –, dass die spätere Identifizierung kaum noch überraschend war.

Das Problem ist die gesellschaftliche Haltung hinter der Empörung

Die Folgen waren real. Suchmaschinen konservieren solche Bilder. Wer später beruflich neu anfangen will, bewirbt sich dann nicht mehr nur mit seiner Biografie – sondern gegen ein digitales Narrativ.

Springer gab später eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung ab, künftig nicht mehr identifizierend über mich im Zusammenhang mit Sozialleistungen, dauerhaftem Portugal-Aufenthalt und psychischen Problemen zu berichten. Inzwischen beschäftigt der Vorgang auch Datenschutzbehörden. Doch selbst das änderte wenig an der öffentlichen Grundgeschichte. Sie war längst geschrieben: Bürgergeld. Portugal. Burnout.

Die Vorgeschichte verschwand. Der Pflegevergütungsstreit verschwand. Der Zulassungsentzug verschwand. Die Rolle des 9. Senats verschwand. Die wirtschaftliche Realität verschwand. Übrig blieb ein medial verwertbarer Absturz.

Ich schreibe das nicht, um Verantwortung von mir zu weisen. Unternehmerische Entscheidungen haben Konsequenzen. Wirtschaftliches Scheitern gehört zur Realität einer Marktwirtschaft. Aber zwischen Unternehmerrisiko und staatlich ermöglichtem Marktverlust besteht ein Unterschied. Und zwischen persönlicher Verantwortung und öffentlicher Entwürdigung erst recht.

Mich beschäftigt heute weniger mein persönlicher Absturz als die gesellschaftliche Haltung dahinter. Was sagt es über ein Land aus, wenn jahrzehntelange Lebensleistung innerhalb weniger Wochen praktisch bedeutungslos werden kann? Wenn komplexe wirtschaftliche und gesundheitliche Zusammenhänge hinter moralischen Reflexen verschwinden? Wenn Menschen nur noch als Symbole öffentlicher Debatten wahrgenommen werden?

Der Sozialstaat spricht gern über Solidarität. Viele ehemalige Leistungsträger erleben ihn jedoch erst dann wirklich, wenn sie selbst fallen – und dann häufig nicht als Schutzraum, sondern als Ort des Misstrauens.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche gesellschaftliche Frage meines Falls. Der Skandal ist nicht, dass ein Bürgergeldempfänger in Portugal war. Der eigentliche Skandal ist die erstaunliche gesellschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, wer ihn dazu gemacht hat.

Nicht, ob Menschen scheitern. Menschen scheitern seit jeher. Sondern wie eine Gesellschaft mit denen umgeht, die nach Jahren der Leistung selbst Hilfe brauchen – und ob sie noch bereit ist, sich die Geschichte hinter der Schlagzeile anzuhören, bevor sie sich empört.

Ich bin kein abgestürzter Fall. Ich bin ein angezählter Boxprofi nach einem Tiefschlag. Der Kampf war unfair. Die Ringrichter haben die Beleuchtung ausgeschaltet, während der Mob versucht hat, mich zu erledigen. Und Zuschauer haben nichts davon gesehen. Klar war nur: Wer am Boden liegt, ist eben ein Verlierer. Warum? Egal!

Aber angezählt ist nicht k.o. Ich stehe wieder auf. Und ich fordere Revanche: nicht gegen Menschen, sondern gegen die Märchen und die Systeme, die so etwas in Deutschland ermöglichen. Meine Waffen sind gute Argumente und lückenlose Belege. Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel.