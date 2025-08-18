- Die Unverschämtheit des Lars Klingbeil
Staatskasse leer, Steuern rauf? Wenn der Finanzminister ein Genosse ist, dann ist das keine große Überraschung. Doch Lars Klingbeils Worte, gerichtet an die Leistungsträger im Land, sind einfach nur dreist.
Anscheinend können sie es einfach nicht lassen, die Sozialdemokraten. Die letzte Bundestagswahl hat klar gezeigt, dass die Bevölkerung keine linke Politik mehr will. In Argentinien demonstrieren die kapitalistischen Reformen des libertären Präsidenten Javier Milei auf eine beeindruckende Art und Weise, was in einem Land möglich ist, wenn die Menschen und die Unternehmen endlich wieder frei atmen können. Und die Öffnungspolitik in China hat den Menschen eigentlich schon seit 1980 klargemacht, dass der Kapitalismus der größte Vernichter von Armut in der Geschichte der Menschheit ist.
Und in Deutschland? Da gehen die Genossen stoisch ihre Irrwege und kramen verstaubte Relikte des Sozialneids aus der sozialistischen Mottenkiste hervor, als würde ihre Existenz davon abhängen. Gestern Vermögenssteuer, heute Enteignungen, morgen Steuererhöhungen für „Superreiche“. Und ein Superreicher ist im von Gleichheitsfantasien umnachteten Geist der deutschen Linken jemand, der monatlich 29,4 Cent über dem Durchschnitt verdient.
