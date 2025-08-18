Finanzminister Lars Klingbeil
Sozialstaat Die Unverschämtheit des Lars Klingbeil

Staatskasse leer, Steuern rauf? Wenn der Finanzminister ein Genosse ist, dann ist das keine große Überraschung. Doch Lars Klingbeils Worte, gerichtet an die Leistungsträger im Land, sind einfach nur dreist.

VON CARSTEN KORFMACHER am 18. August 2025 7 min

Anscheinend können sie es einfach nicht lassen, die Sozialdemokraten. Die letzte Bundestagswahl hat klar gezeigt, dass die Bevölkerung keine linke Politik mehr will. In Argentinien demonstrieren die kapitalistischen Reformen des libertären Präsidenten Javier Milei auf eine beeindruckende Art und Weise, was in einem Land möglich ist, wenn die Menschen und die Unternehmen endlich wieder frei atmen können. Und die Öffnungspolitik in China hat den Menschen eigentlich schon seit 1980 klargemacht, dass der Kapitalismus der größte Vernichter von Armut in der Geschichte der Menschheit ist.

Und in Deutschland? Da gehen die Genossen stoisch ihre Irrwege und kramen verstaubte Relikte des Sozialneids aus der sozialistischen Mottenkiste hervor, als würde ihre Existenz davon abhängen. Gestern Vermögenssteuer, heute Enteignungen, morgen Steuererhöhungen für „Superreiche“. Und ein Superreicher ist im von Gleichheitsfantasien umnachteten Geist der deutschen Linken jemand, der monatlich 29,4 Cent über dem Durchschnitt verdient.

Stefan | Mo., 18. August 2025 - 18:06

Das war doch schon beim bilden dieser unseeligen Koalition klar.
Merz und Klingbeil, "DIE ARBEITSGRUPPE" 3x kurz gelacht.
Mit Klingbeil ist es anscheinend so, wie wenn einen Bock zum Gärtner macht.
Und es hört immer noch nicht auf mit dieser Art von Politik.
Wann hat der Wähler endlich genug davon, bevor dieser Staat endgültig vor die Hunde geht ???

Alexander J. Schabries | Mo., 18. August 2025 - 18:12

'Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy.' und
'The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of Socialism is the equal sharing of miseries.'
Wusste schon Winton Spencer Churchill.
Daran hat sich absolut nix geändert.

Ingofrank | Mo., 18. August 2025 - 18:14

Ach Gottchen 😂 für wen will denn Klingbeil denn Klassenkampff machen ? Für die hart arbeitende Bevölkerung ? Ich lach mich
kaputt …. die machen doch schon seit geraumer Zeit ihr „Klassenkampf- Kreuzchen“ bei Wahlen bei der AfD. Der Herr Klingbeil sollte sich mal die Wählerwanderung der letzten Jahre ansehen vielleicht hilft‘s ja …..
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Bin mal gespannt, ob er nicht noch auf die Idee kommt, daß man Rentner wieder zurück ins Berufsleben holt. 😀

Ingofrank | Mo., 18. August 2025 - 19:13

Steuerrecht vermieden ….
Hmmmm…., was ist denn mit den Rentenbeiträgen und den versteuerten Renten im Buntland Germany ?
Ich weiß gar nicht ob die Klage beim BVG gegen die „Doppelbesteuerrung“ entschieden ist oder auch nicht bzw. wie die Entscheidung, sollte sie gefallen sein, ausgegangen ist.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Theodor Lanck | Mo., 18. August 2025 - 19:37

Buchhalterisch müsste sich die Regierung eigentlich darum kümmern, die Einkommen zu MEHREN (jährliche Erfolgsrechnung) und das Vermögen zu MEHREN (Volksbilanz). Dadurch gewönne der Staat (dessen BWL die VWL ist) automatisch mehr dazu.

Das Problem des Kapitalismus sind nicht die Kapitalisten, sondern dass es von ihnen zu wenige gibt. Also auf zum "Volkskapitalismus"!

Stephanie Georgakaki | Mo., 18. August 2025 - 19:46

Das ist mal ein saftiger Artikel, der den Nagel auf den Kopf trifft!
Hoffentlich liest ihn Herr Klingbeil, ein Finanzminister, der von Wirtschaft und Finanzen rein gar NICHTS versteht!!!!

