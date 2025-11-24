Sozialstaat
Deutschland ist europäischer Spitzenreiter bei den Sozialleistungen / picture alliance / IPON | Stefan Boness

Sozialstaat Die deutsche Selbstzerstörung

Kein Land der Welt gibt so viel Geld für Soziales aus wie die Bundesrepublik. Gleichzeitig bleibt kaum etwas für Bildung, Investitionen oder den öffentlichen Raum übrig. Was muss noch passieren, bis die Politik endlich handelt?

VON CARSTEN KORFMACHER am 25. November 2025 6 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Wenn ich nur einen Apfel habe, dann kann ich nur einen Apfel essen. Will ich mehr als einen Apfel essen, dann muss ich dafür sorgen, dass ich mehr als einen Apfel habe. Das ist einfache Mathematik, die jedem Erstklässler klar ist. Umso tragischer ist, dass sich die Bundesrepublik gerade auf dem kontinuierlichen Pfad der Selbstzerstörung befindet, weil sie nicht willens ist, diese simple mathematische Wahrheit anzuerkennen.

