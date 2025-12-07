Collage: Gerhard Schröder und Mathias Brodkorb
Gerhard Schröders Agenda 2010 hat die Bundesrepublik zwischenzeitlich saniert / picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini

Sozialstaat und Rentensystem Deutschland schaufelt sich wirtschaftlich sein eigenes Grab

Die Bundesrepublik befindet sich auf einem wirtschaftspolitischen Himmelfahrtskommando. Dabei war Anfang der 2010er Jahre noch alles in Ordnung. Doch seitdem haben wir in aller Fröhlichkeit eine glänzende Zukunft verfrühstückt.

VON MATHIAS BRODKORB am 7. Dezember 2025 13 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Deutschland ist gerade damit beschäftigt, sein wirtschaftliches Grab zu schaufeln. Das ist weder Zufall noch Notwendigkeit. Es ist das Ergebnis einer ganzen Kette von verantwortungslosen und regelrecht dummen politischen Entscheidungen der letzten zwei Jahrzehnte. Das Meiste davon geht auf das Konto von SPD und CDU/CSU. Und diese Parteien scheinen damit tatsächlich immer weiter machen zu wollen. Die Rentenentscheidung vom vergangenen Freitag belegt dies in aller Betrüblichkeit.

Liebe Leserinnen und Leser,
Jens Böhme | So., 7. Dezember 2025 - 17:39

Ein Land, dass exorbitant hohe Strompreise hat, kann nicht mehr mit Innovation und Leistung glänzen. Aber rede mal mit Eseln in allen Gesellschaftsschichten, die von sich behaupten, besonders gut zu I-Ahen.

Bernd Windisch | So., 7. Dezember 2025 - 18:28

Iwo Herr Böhme, haben Sie den Artikel nicht gelesen? Die Rentenversicherung ist unser Problem!

Bernd Windisch | So., 7. Dezember 2025 - 18:15

"Rente mit 63 und Mütterrente zum Beispiel. In aller Fröhlichkeit wurde Deutschlands eigentlich glänzende Zukunft verfrühstückt."

Die deutschen Rentner machen alles kaputt! Die Abstimmung am Freitag scheint tiefe Spuren im Brain hinterlassen zu haben.

Die Abhängigkeit von billiger Energie und Exportmärkten spielt keine Rolle. Der deutsche Exportüberschuss ist in Stein gemeißelt! Lahmende Weltkonjunktur und Konsumzurückhaltung belasten die deutsche Exportwirtschaft in keiner Weise. Der Ukraine Krieg hat die Energieimporte verbilligt. Die Sanktionen haben der deutschen Wirtschaft signifikante Wachstumsimpulse verliehen. Rohstoffe kommen nun billig aus aller Welt. Abschaltung der Atomkraftwerke ebenfalls super. Das Verbrenneraus hat die Automobilindustrie angekurbelt. Ungesteuerte Masseneinwanderung entlastet die sozialen Sicherungssysteme. etc. Trump Protektionismus kein Problem aber die Rentner

Es scheint als hätten die deutschen Schüler nicht erst seit kurzem stark nachgelassen.

Sie haben nichts verstanden, Herr Windisch... - weil Sie nicht können als Linker. Die Realität war schon immer das Grundproblem der Linken..., und das setzt sich bis heute fort - siehe Ihren Text... 🤡

Angelika Sehnert | So., 7. Dezember 2025 - 18:30

Hervorragender Artikel, etwa zwei Dutzend mit den gleichen Analysen,Zahlen und in der gleichen Qualität habe ich in diesem Jahr schon gelesen. Das tun Abgeordnete offensichtlich nicht - was mich angesichts der vor gut 30 Jahren einsetzenden Bildungskatastrophe nicht wundern würde-,sonst hätten sie diesen Unfug am Freitag nicht beschlossen.
De Gaulle wird das Bonmot zugeschrieben, ein Land mit über 200 Käsesorten könne man nicht regieren. Nun, es hat bis vor kurzem leidlich geklappt. Sicher ist aber, dass man ein Land mit über 500 Sozialleistungen nicht mehr regieren kann. Man kann es vermutlich auch nicht reformieren. Dafür fehlt ganz einfach das geeignete Personal.
Das Schlimmste an all den Befunden ist, dass die Masse der unter 40- jährigen so schlecht ausgebildet ist, von Bildung braucht man gar nicht zu reden, dass für einen wirtschaftlichen Aufschwung kein Personal da sein wird. Die Anforderungen an Können, Wissen und Leistungsfähigkeit sind international deutlich gestiegen.

Hans Jürgen Wienroth | So., 7. Dezember 2025 - 18:40

Vieles ist hier richtig dargestellt, aber genauso, wie der Erfolg viele Väter hat, hat der „Misserfolg“ viele Ursachen. Das fängt in frühester Jugend an, wo nicht Lernen im Vordergrund steht, sondern seit den 68ern die Selbstverwirklichung. Die Kleinen lernen heute bereits in der Krippe, sich „durchzusetzen“ (auch gg. den Eltern), können dafür aber nicht allein „aufs Töpfchen“ oder die Schuhe binden. Wird das in die Schule verlagert, wo die vielen Geschlechter & die Klimapanik die Zeit rauben? Wie hieß es: Was Hänschen nicht lernt, …

Die Abiturienten, so liest man, können nicht rechnen & haben nur rudimentäre Kenntnisse in den Naturwissenschaften. Da ist ein MINT-Studium doch schwer, selbst wenn es heute „verschult“ ist. Mit „Orchideenfächern“ kann man in der Politik viel mehr Geld verdienen.

Da passt es doch gut ins Bild, dass wir viele Arbeitslose, aber nicht einmal Hilfsarbeiter oder Busfahrer haben. Gehen wir am „Wohlstand“ zu Grunde, weil man sich durch Arbeit das Leben versaut?

Maja Schneider | So., 7. Dezember 2025 - 18:40

..und das in einer Geschwindigkeit, die ihresgleichen sucht. Eine fundierte und schonungslose Analyse, nur entweder begreift ein nicht unerheblicher Teil das alles noch gar nicht, weil es noch längst nicht für jeden Einzelnen spürbar ist oder es liegt an der sehr mangel - und lückhaften, die Wahrheit verschleiernden, einseitigen und relativierenden Berichterstattung der sogen. "Qualitätsmedien", allen voran ARD und ZDF, die nach wie vor von sehr vielen Bürgern als einzige Nachrichtenquelle genutzt werden. Freude kommt bei diesen Zukunftsaussichten unseres einstigen Vorzeigelandes wahrlich nicht auf!!

Lisa W. | So., 7. Dezember 2025 - 18:50

Politischer Wahnsinn gut beschrieben, Herr Brodkorb. Wer zieht diese Traumtänzer, diese Versager, diese mutwilligen Zerstörer zur Rechenschaft? Wenn man sie nicht allesamt für strunzdumm hält, was ist es dann? Bösartigkeit? Zynismus? Korruption? Ich bin ratlos. Nur eines ist klar: wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Sonst ist dieses Mal die Zerstörung Deutschlands wirklich epochal. Das holt niemand mehr zurück. Wer sollte es auch sein?

Stefan Sopp | So., 7. Dezember 2025 - 19:05

Auch wenn sonst vieles in dem Artikel plausibel ist; aber die Höhe des Leistungsbilanzüberschusses sagt nichts über die Wettbewerbsfähigkeit aus: Im Artikel wird von der technologischen Lücke zu den Mitbewerbern gesprochen, einer davon die USA, ein Land mit chronischen Leistungsbilanzdefiziten.

Wolfgang Borchardt | So., 7. Dezember 2025 - 19:22

vernünftiger Politik durch linke und grüne Ideologie hat zwingend Folgen. Hierzu gehören die auch In Zukunft immensen Kosten misslungener Migrationspolitik. Herr Merz tut, was er kann, auch wenn es das Gegenteil seiner Ankündigungen bedeutet. Warum wollte er unbedingt Kanzler werden? Man weiß es nicht. Eine Strategie ist nicht erkennbar. Gab es eine, hat sie ihm die SPD ausgetrieben. Widerstand regt sich nicht. Ist es nur wegen des Geldes?

IngoFrank | So., 7. Dezember 2025 - 19:28

ausgegraben, der „treue Wahl-Michel“ steht bereits seit längerem schlotternd and der Kante & wartet immer noch geduldig, auf den Tritt, dem ihm die Genossen aller etablierten Parteien in den Hintern geben werden, damit‘s endlich vorbei ist ……
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Bernd Windisch | So., 7. Dezember 2025 - 19:56

"Gerhard Schröder und seine damalige SPD hatten Deutschland auf einen wirtschaftlichen Erfolgskurs gebracht."

Hier die Fakten:

1. Nach dem Einbruch 2009 erholte sich die Weltwirtschaft, was die deutsche Exportwirtschaft (Maschinenbau, Anlagenbau, PKW) beflügelte, vor allem durch die starke Präsenz in Asien.

2. Agenda 2010/Hartz-Reformen: Flexibilisierung des Arbeitsmarktes

3. Gedämpften Lohnsteigerungen (Lohndruck) trugen zur Wettbewerbsfähigkeit bei.

4. Schwacher Euro und niedrige Ölpreise: Diese externen Faktoren begünstigten die deutsche Exportwirtschaft enorm.

Sollte ich jemals das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen werde ich trotz meiner nicht unerheblichen Zahlungen, (bis jetzt ca. 470.000 € unverzinst) gegenleistungslos auf eine Rente verzichten. Ich möchte am Untergang Deutschlands nicht länger schuldig sein.

Wie sieht es mit der Pension des Autors aus? Erstmal von 68 auf 48 % absenken? Wäre ein erster Schritt. Aus Liebe zum Land!

Achim Koester | So., 7. Dezember 2025 - 19:58

aber gleichzeitig haben wir so viele Einser-Abiturienten wie noch nie. Auf der anderen Seite fallen so viele durch die Fahrprüfung wie noch nie. Finde den Fehler 😞

Markus Michaelis | So., 7. Dezember 2025 - 20:20

Unsere Gesellschaft wird sich kritisch mit sich selber auseinandersetzen müssen - auch mit liebgewonnenen Grundsichtweisen.

Hans-Hasso Stamer | So., 7. Dezember 2025 - 20:43

Diese Politik ist suizidal. Aber woher kommt das? Linker sind Idealisten, die nicht dialektisch denken können. Sie betrachten nicht das Gesamtsystem, mit seinen Zwängen und Abhängigkeiten, sondern setzen in den Mittelpunkt ihren Überlegungen den Menschen mit seinen Bedürfnissen - die Gesellschaft habe diese Bedürfnisse zu befriedigen. Dann wollen sie ein System schaffen, indem das gewährleistet ist.

Aber so funktioniert das nicht. Man kommt so zu Entscheidungen, die den internationalen Wettbewerb vollkommen ausblenden und den Motor der Wirtschaft lahmlegen. Überall, vom Einzeller bis zum Menschen, gibt es härteste Konkurrenz im Tierreich. Linken aber wollen sie vermeiden.

Die Ursache ist also linke Ideologie. Die hat sich wie ein Krebsgeschwür über eine ganze Generation verbreitet. Das wird erst gestoppt, wenn wir vollkommen am A..... sind.

Johannes | So., 7. Dezember 2025 - 23:05

mit dem günstigeren Strom/Rente etc? Es funktioniert.

Schröders Reform war zudem eine neoliberale. Sie wurde gebraucht und er hat sie für die FDP gemacht. Danach konnten die Firmen MA zu Spottpreisen einstellen.
Da muss jetzt ein Wurf her, ein fettes Reformpaket das beschneidet-radikal. Sonst gibts deutsche Meloni. Wäre toll wenn sie beim öffentlichen Sektor anfangen würden.

