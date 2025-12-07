Sozialstaat und Rentensystem - Deutschland schaufelt sich wirtschaftlich sein eigenes Grab

Die Bundesrepublik befindet sich auf einem wirtschaftspolitischen Himmelfahrtskommando. Dabei war Anfang der 2010er Jahre noch alles in Ordnung. Doch seitdem haben wir in aller Fröhlichkeit eine glänzende Zukunft verfrühstückt.