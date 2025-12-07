- Deutschland schaufelt sich wirtschaftlich sein eigenes Grab
Die Bundesrepublik befindet sich auf einem wirtschaftspolitischen Himmelfahrtskommando. Dabei war Anfang der 2010er Jahre noch alles in Ordnung. Doch seitdem haben wir in aller Fröhlichkeit eine glänzende Zukunft verfrühstückt.
Deutschland ist gerade damit beschäftigt, sein wirtschaftliches Grab zu schaufeln. Das ist weder Zufall noch Notwendigkeit. Es ist das Ergebnis einer ganzen Kette von verantwortungslosen und regelrecht dummen politischen Entscheidungen der letzten zwei Jahrzehnte. Das Meiste davon geht auf das Konto von SPD und CDU/CSU. Und diese Parteien scheinen damit tatsächlich immer weiter machen zu wollen. Die Rentenentscheidung vom vergangenen Freitag belegt dies in aller Betrüblichkeit.
