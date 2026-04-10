Ludwig Erhard
Ludwig Erhard im Mai 1976 beim CDU-Parteitag in Hannover / picture alliance / Fritz Rust

Soziale Marktwirtschaft Mehr Erhard wagen!

Weil selbst die CDU als Partei der Sozialen Marktwirtschaft ausfällt, brauchen die Leitlinien des einstigen Ökonomen und Bundeskanzlers starke Fürsprecher in Deutschland. Es geht um einen Staat, der fairen Wettbewerb sicherstellt und nicht in ihn eingreift.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 11. April 2026

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Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

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Als Ludwig Erhard einmal gefragt wurde, warum er in die CDU eingetreten sei, antwortete er: „Weil es galt, eine liberale, freiheitliche Politik, wie sie mir vorschwebte, in der Praxis zu verwirklichen. Dazu gehörte nicht, dass ich noch einmal eine liberale Partei stärke, sondern es gehörte dazu, dass ich die große Volkspartei, die CDU, für mich, für meine Gedanken gewinne und dann auch darauf festlege.“

Dieses Unternehmen war lange Zeit sehr erfolgreich. Nicht nur die CDU – die zu Erhards Eintritt noch eine Verfechterin planwirtschaftlicher Ansätze war –, sondern die gesamte Bundesrepublik Deutschland hat er auf das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft festgelegt. Das Misstrauen gegenüber „seiner“ CDU und ihrer wirtschaftspolitischen Liberalität, das in diesen Worten recht unverblümt zum Ausdruck kam, war aber nicht unbegründet. Denn heute, bald 80 Jahre nach dem Eintritt Erhards in die CDU, hat nicht nur die CDU, sondern unser gesamtes Land den Zugang zu den Errungenschaften der Sozialen Marktwirtschaft verloren.

Die soziale Dimension

Die soziale Dimension spielte in Erhards Überlegungen eine zentrale Rolle. Hielt man es früher noch für ein unabänderbares Schicksal, dass vom Wohlstandszuwachs nur eine bestimmte gesellschaftlichen Klasse profitieren kann, lautete das Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft stets, dass der Wohlstand allen gesellschaftlichen Schichten zugutekommen soll. Der soziale Ausgleich ist notwendig, aber er hat eine unauflösbare Grundbedingung: wirtschaftliches Wachstum im freien und fairen Wettbewerb. Der Staat greift ein, wo dieser faire Wettbewerb nicht gewährleistet ist – vor allem mit dem Kartell- und Wettbewerbsrecht. Am Marktgeschehen selbst beteiligt er sich nicht und greift auch nicht weiter ein. Seine weitere Aufgabe beschränkt sich auf die Sicherstellung des sozialen Ausgleichs, ohne in sozialistische Gleichmacherei zu verfallen. So viel Staat wie nötig und so viel Markt wie möglich.

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Ansage vom alten Schlachtross

Es sind Prinzipien, die die Bundesrepublik Deutschland groß gemacht haben. Nicht zuletzt der erfolgreiche wirtschaftliche Systemwettbewerb hat auch den Weg zur deutschen Einheit geebnet. Und die Soziale Marktwirtschaft sorgte dafür, dass die Herkulesaufgabe der deutschen Wiedervereinigung wirtschaftlich verkraftet wurde. Die Soziale Marktwirtschaft ist darum keine westdeutsche Erzählung, sie ist das Fundament unserer gesamtdeutschen Identität. Erhard wusste das, weil er die Perspektive auf die deutsche Einigung nie vergaß und stets mitgedacht hat.

Wer heute wissen will, wie viel Geltung die Erhard’schen Prinzipien in der politischen Gestaltung noch haben, braucht nicht lange zu suchen. Ein offener Blick für die Realität reicht: In allen deutschen Großstädten verhindern die Preiseingriffe der sogenannten „Mietpreisbremse“, dass das wirklich drängende soziale (!) Problem des fehlenden Wohnungsbaus angegangen wird. Die Löhne werden seit Angela Merkel nicht mehr nur von den Tarifparteien bestimmt, sondern auch vom Staat. Das unappetitliche, populistische Wettlaufen der linken Parteien um die höchste Mindestlohnforderung wäre dabei ja noch zu verkraften. Was mich dabei wirklich umtreibt: Wir erhöhen die Hürde für den Zugang zum Arbeitsmarkt für diejenigen, die es am schwersten haben, Fuß zu fassen. Denn jeder Arbeitgeber muss sich wegen des innerbetrieblichen Lohngefüges dreimal überlegen, ob er auch einem formal komplett unqualifizierten Bewerber eine Chance gibt. Es ist eine Politik, die sich sozial gibt und Lebenschancen bei der schwächsten Gruppe der potenziellen Erwerbstätigen zerstört.

Marktmechanismen im Energiebereich außer Kraft gesetzt

Im Energiebereich sind Marktmechanismen über Jahre außer Kraft gesetzt worden. Dass in Deutschland eine staatlich garantierte Vergütung für Strom selbst dann besteht, wenn dieser gar nicht genutzt werden kann, ist ein Anschlag auf jede marktwirtschaftliche Vernunft. Es ist auch energie- und sicherheitspolitisch mehr als unklug. Es ist dem Eon-Chef Leonhard Birnbaum zu danken, dass er im vorigen Jahr endlich einmal öffentlich aussprach, was viele in der Energiebranche zuvor nur hinter vorgehaltener Hand sagten: Wir bauen massenhaft Wind- und Solaranlagen dort, wo wir sie nicht brauchen und die Netze ohnehin schon am Limit sind. Das ist das Werk staatlicher Preisgestaltung: ideologiegetrieben und gefährlich.

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Nicht noch ein Beleidigungsparagraf!

Die jüngste verheerende Fehlentwicklung durch staatliche Preisintervention kann man derzeit an den Tankstellen beobachten. Die Preise dürfen nur noch einmal pro Tag erhöht werden, und prompt haben wir einen Höchstpreis nach dem anderen erlebt. Dass diese Maßnahme im Vorfeld noch als Hilfe für die unter den Spritpreisen leidende Bevölkerung verkauft wurde, hat sicherlich sehr zur Vertrauensbildung beigetragen. Mir ist immer noch unbegreiflich, wie man jemals auf die Idee kommen konnte, das in dieser Situation für eine gute Idee zu halten.

Ludwig Erhard wollte eine Wirtschaftsordnung, deren Entwicklung nach oben gerichtet und die gleichzeitig darauf bedacht ist, krisenhafte Einbrüche zu vermeiden. Die Entwicklung nach oben gibt es seit Jahren nicht mehr, und in jeder Krise wird die Politik kopfloser und interventionistischer, statt die Prinzipien zu stärken und zu schützen, die Aufschwung überhaupt erst wieder ermöglichen.

Aber machen wir uns nichts vor: Nicht nur in der Merz-CDU, im gesamten deutschen Diskurs ist Ludwig Erhard „out“. „So viel Staat wie nötig, so viel Markt wie möglich“, das klingt in den Ohren vieler Meinungsmacher in Politik und Medien nach gefährlichem Extremismus – quasi ein Fall für den Verfassungsschutz. Wir erleben eine breite Denunzierung dessen, was man früher als normalen, gesunden wirtschaftlichen Menschenverstand bezeichnet hätte: einen Rückfall in die Sehnsucht nach einer möglichst breit staatlich gelenkten Wirtschaft, die immer – auch auf deutschem Boden – in mehr Not und Elend für eine breite Masse endete.

Höckes Traum von einem „starken Staat“

Die Erhard’sche Wirtschaftsordnung hat kaum noch politische Fürsprecher in Deutschland. Linke und Grüne hatten damit ohnehin nie viel am Hut. Die SPD, deren „Godesberger Programm“ Ludwig Erhard auch einmal als „seinen“ Erfolg verbuchte, läuft den linken und grünen Positionen in dieser Entwicklung längst hinterher. Und die CDU/CSU hat sich seit Angela Merkel ebenfalls immer weiter von Ludwig Erhard entfernt. Es ist politisch einfach bequemer, die Symptome von Fehlentwicklungen mit Geld zuzuschütten, als die Strukturen der Sozialen Marktwirtschaft wieder zu etablieren. Die AfD ist in Wahrheit wirtschaftspolitisch nicht entschieden, indifferent und diffus. Die ideologischen Vordenker um Björn Höcke träumen in Interviews bereits von einem „starken Staat“ und lehnen den Liberalismus ab. Ludwig Erhard würde sich im Grabe umdrehen, wenn er ihnen zuhören müsste – übrigens schon deshalb, weil Erhard die europäische Einigung und Integration als Lebensversicherung gegen inländische Wirtschaftskrisen verstand.

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Wenn die Wirtschaft fällt, fällt die Demokratie

Es steht und fällt daher mit der einzigen Partei in Deutschland, die sich auf den Liberalismus, für den Erhard stand, festgelegt hat: der Freie Demokratische Partei. Sie wird von den gleichen Meinungsmachern, die die Soziale Marktwirtschaft verunglimpfen, immer wieder scharf angegriffen. Die Rhetorik dieser Angriffe variiert. Oftmals heißt es, die FDP verenge sich auf einen Wirtschaftsliberalismus. Dabei ist die Soziale Marktwirtschaft nicht nur ein wirtschaftspolitisches, sondern auch ein gesellschafts- und sozialpolitisches Konzept. So wollte es Erhard verstanden wissen, und so sollten wir ihm unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts wieder Geltung verschaffen.

Für ein freies und selbstbestimmtes Leben

Es geht um einen Staat, der fairen Wettbewerb sicherstellt und nicht über Preis- oder Lohngestaltung in ihn eingreift. Eine starke, freie Wirtschaft ist die Grundlage für einen effizienten und zielsicheren Sozialstaat. Sie ist die Voraussetzung für ein freies und selbstbestimmtes Leben aller Bürgerinnen und Bürger.

Eine liberale, freiheitliche Gesellschaftsordnung ohne freien Markt gibt es nicht und hat es nie gegeben. Das ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Überlegungen. Sich für deren Verteidigung beschimpfen zu lassen, ist kein vulgäres Verständnis von Markt und Freiheit, sondern eine der notwendigsten und ehrenvollsten Aufgaben im politischen Wettstreit überhaupt.

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Etwa plump gemacht. Das durchschaut doch jeder. Jetzt wird die FDP aufgepumpt und mit Etiketten versehen. Das ideologische Gerippe der "neuen" FDP soll entstehen. Dabei ist es die uralte Masche. Allerdings sollte jeder die ökonomische und wirtschaftliche Kompetenz dieser "neuen" FDP anzweifeln. Das Personal, welches zur Verfügung steht, ist, inklusive des Herrn Kubicki, der noch vorhandene Bestand der alten Kämpfer der Bonner Republik. Ich sehe keine jüngeren und kompetenten Köpfe. Und die brauchte Herr Kubicki. Sind aber nicht in Sicht. Nein, hier kann sich das neuerliche Sprachrohr der Liberalen, der CICERO, noch so viel Mühe geben. Aus einer alten, maroden Karre wird kein neuer Flitzer. Ich traue dem alten Schlachtross nichts weiter zu als den Gang zum Rossschlächter. Obwohl, Pferdefleisch ist neuerdings wieder eine Delikatesse. Mahlzeit.

es ist nicht so. Es mag auch sein, dass der CICERO sich hier zum Schlachtross des Liberalismus aufbaut. Besser so als ein weiteres linkes Blatt.
Und wo sind die Alternativen? Ja, Kubicki kann komplett scheitern, aber wer sich dann am meisten freut, ist der aufgrund von Machtgier und unfassbarer Selbstüberschätzung zum Sozialisten mutierte Merz und seine Genossen.
Das deutsche Wahlschaf glaubt noch immer, die AfD sei rechtsextrem. Um um das deutsche Wahlschaf zum Um- bzw. Nachdenken zu bringen, braucht es starke äußere Einflüsse. So etwa ein Prominenter aus der Politik, der sich mit Weidel auf offener Bühne hinstellt und normal redet. Wenn das dann noch im ÖRR zu sehen ist, schaut das eine oder andere Schaf verwundert hin und denkt..."Hä? Ist die doch keine Nazi?"
Kubicki traue ich zu und hoffe es, dass er die Brandmauer auf irgendeine Art zum Einsturz bringt, für dumm hält er sie ja eh.
Alleine dies ist es schon wert, auf seinen Erfolg zu hoffen.

Sind wir wieder soweit? Man muss, selbst wenn man jemanden schätzt, ihn auch kritisieren dürfen. So geht Demokratie. CICERO ist (fast) das einzige Blatt, wo es sich noch lohnt, zu diskutieren und (friedliche) Kontroversen auszutragen. Cicero hat Schwächen, andere mögen das nicht so sehen, und diese Schwächen liegen in altem (Bonner) Denken. Also Frau Lisa, bitte erstmal nachdenken und dann losbellen (oder beißen). Schönen Sonntag noch.

Lisa W. | Sa., 11. April 2026 - 16:26

Im Bellen, Beissen und die AfD verklären, macht Ihnen keiner etwas vor, Herr Klaus. Und sei es um den Preis, andere Parteien und Menschen zu verunglimpfen. Erst einmsl selbst beherzigen dieses Motto 'erst denken, dann krakelen' - und erst dann andere belehren.

G. Fischer | Sa., 11. April 2026 - 11:24

Es ist alles richtig und viele der Wähler haben den gesunden Menschenverstand, dies zu durchschauen. Die Ziele sind klar, aber auch eine FDP mit Herrn Kubicki an der Spitze kann nicht allein regieren. Sie braucht Partner für Ihre Ziele. Und da sind wir an dem Punkt, ob eine Koalition allein mit der CDU in dem Zustand, wie sie heute ist, überhaupt möglich ist und ausreicht. Sie kommen an dem Elefanten im Raum, der AfD nicht vorbei, auch wenn sie es versuchen. Und da blitzt schon die Mutlosigkeit durch, die auch die Regierungsparteien derzeit lähmt.

Urban Will | Sa., 11. April 2026 - 11:43

hört, macht sie nicht wahrer, aber auch nicht falscher. Wenn Sie schon Erhard hier zitieren, bzw. zum Vorbild nehmen, dann sollten Sie vielleicht auch über seine Strategie nachdenken. Dass eine Kubicki-FDP plötzlich in die hohe Zweistelligkeit schießt, ist recht unwahrscheinlich. Erhard nahm sich die CDU, um sie für sich zu gewinnen (wie es übrigens auch Merkel tat, nur unter ganz anderen Vorzeichen und mit verheerenden Folgen für dieses Land). Die CDU war schon immer eine Partei der Klatscher. Dass Sie sich aber ihrer bemächtigen können, schließe ich aus.
Aber warum stellen Sie die AfD hier als eine reine Höcke-Partei hin? Ich kenne viele Reden Weidels im BT, die ähnlich klangen wie Ihr Beitrag hier, zumindest in Bezug auf die notwendigen Veränderungen, die es braucht, dass D wieder nach vorne kommt.
Was Erhard nicht hatte, sind die Folgen der irrsinnigen Migrationspolitik.Auch da muss rangegangen werden. Für all das brauchen Sie einen starken Partner. Und da gibt es nur die Blauen.

C. Schnörr | Sa., 11. April 2026 - 13:55

dass dem CM Gastbeiträger führender Vertreter jeder Partei willkommen wären. Das wird aber nicht geschehen,, da mit den üblichen dümmlichen und antidemokratischen Reflexen ("übernimmt rechte Meinungen") vielerorts versucht wird, das CM zu diskreditieren. Herr Kubicki lässt sich davon nicht im mindesten irritieren - seine Meinung tut er im CM und anderen alternativen freien Medien kund. Alleine das schon macht ihn glaubwürdig. Wem das nicht passt, der braucht es nicht zu lesen bzw. hören. Meiner Meinung nach bringt er auch in diesem Artikel die Sache auf den Punkt. Er täte gut daran, rechtzeitig ein Team aufzubauen, das mittelfristig Kurs haltend das Zepter übernehmen kann.

Theo Lackner | Sa., 11. April 2026 - 14:17

Kubicki und die FDP vergessen leider, dass man als Bürger/Verbraucher/Arbeiter auch am Markt teilnehmen können muss, um an dessen Erfolgen teilzuhaben. Während die Verzerrung von Arbeitspreisen durch den Mindestlohn tatsächlich nur eine schlechte Krücke ist, wäre ein Grundeinkommen für jeden über das Steuersystem tatsächlich marktneutral. Damit wäre Teilhabe am Marktgeschehen für alle gesichert.

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