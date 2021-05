So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Zuletzt erschien von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Wir werden uns den 26. Mai 2021 merken müssen. Wenn nicht alles täuscht, wird er wegweisend werden. Für unseren Wohlstand. Für unser Rechtsverständnis. Vor allem aber für die Machtverhältnisse in unseren Gesellschaften. Denn am vergangen Mittwoch erging ein historisches Gerichtsurteil. Verkündet von einem Bezirksgericht in Den Haag. Das verurteilte den Ölkonzern Shell dazu, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 zu verringern.

Ein die Welt veränderndes Urteil

Gegen den Multi mit dem namengebenden Muschellogo geklagt hatten die Umweltorganisationen Milieudefensie und Greenpeace gemeinsam mit weiteren Gruppen und mehr als 17.000 Einzelunterstützern. Eher ungewöhnlich war schon die Klagebegründung. Denn anders als üblich zielten die Kläger nicht darauf ab, Schadenersatzforderungen für angebliche Umweltschäden geltend zu machen. Vielmehr wollte man Shell auf ein konkretes wirtschaftliches Handeln festlegen – und bekam Recht.

Möglich wurde dieses Urteil durch eine Eigenwilligkeit des niederländischen Rechts. Das erlaubt nämlich Verbandsklagen bezüglich der europäischen Menschrechtskonvention. Das klingt erst einmal begrüßenswert, eröffnet aber Ideologen jeder Couleur die Möglichkeit, Unternehmen, Verbände oder Vereine wegen allem möglichen zu verklagen.

Roger Cox, der Anwalt der Umweltorganisation Milieudefensie, gab nach Abschluss des Verfahrens zu Protokoll, das erlassene Urteil werde die Welt verändern. Es steht zu befürchten, dass er damit nicht falsch liegt. Cox, das muss man wissen, ist nicht nur Anwalt der niederländischen Kanzlei Paulussen Advocaten, sondern auch Aktivist. In seinem Buch „Revolution Justified“ macht er klar, dass Regierungen und Märkte aus seiner Sicht unfähig seien, den Klimawandel zu bekämpfen. Deshalb käme der Justiz dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Selten wurde offener gesagt, dass man zur Durchsetzung politischer Ziele nicht auf demokratische Verfahren setzt, sondern auf opportune Richter.