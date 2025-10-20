Ein Zollbeamter steht an einer Baustelle bei einer Ueberpruefung zum Thema Schwarzarbeit in Berlin,
Kampf gegen Schwarze Schafe / picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Unionspolitiker Markus Reichel im Interview „Schwarzarbeit darf sich nicht mehr lohnen“

Schwarzarbeit kostet die Wirtschaft jedes Jahr Milliarden und untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Der Bundestagsabgeordnete Markus Reichel (CDU) will dies ändern und fordert im Interview digitale Kontrollen sowie Kooperationen zwischen den Behörden.

INTERVIEW MIT MARKUS REICHEL am 23. Oktober 2025

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

Markus Reichel ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und vertritt den Wahlkreis Dresden I. Er ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und für Digitales und Staatsmodernisierung. Darüber hinaus ist er Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtiges und im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Zudem ist er Berichterstatter für das Thema „Zukunft der Arbeit“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Herr Reichel, das Institut für Wirtschaft (IW Köln) geht davon aus, dass 2024 gut 3,3 Millionen Menschen in Deutschland schwarz arbeiteten. Was sind die Ursachen für dieses hohe Maß an Schwarzarbeit?

Tina | Do., 23. Oktober 2025 - 11:21

Schwarzarbeit ist nicht das Problem, dass Deutschland keine Geld mehr hat.
Scheinfirmen der Ausländer um danach ins Bürgergeld zu gelangen den täglichen Zuzug ins Bürgergeld bricht Deutschland das Knick.
Die Asyl Mafia bringt einen Schaden von jährlich einer Milliarde. Kindergeldzahlungen ohne Nachweis sind ebenfalls das Größe Problem. Schwarzarbeit ist nicht schlimm denn ohne diese verliert jeder Deutsche sein Häuschen.

Sebastian Habel | Do., 23. Oktober 2025 - 16:03

"Denn so wird der Rechtsstaat ausgehöhlt und unsere Sozialsysteme geschwächt." Mir fallen noch weitere Bereiche ein, in denen aktiv dafür gesorgt wird, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird und die Sozialsysteme geschwächt werden. Wenn ich aber näher darauf eingehe, passiert mit mir dasselbe wie mit Norbert Bolz...

