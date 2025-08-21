Die meisten Menschen halten Kryptowährungen für eine Spielerei, die nur für Zocker und Kriminelle interessant ist. Doch das stimmt nicht. Kryptos revolutionieren gerade eine Branche nach der anderen, von der Finanzwelt bis zum Gesundheitswesen. Wirtschaftsinformatiker Roman Beck, einer der weltweit führenden Blockchain-Experten, geht im Cicero Podcast Wirtschaft noch einen Schritt weiter. Beck sagt: „Kryptos werden nicht nur unser Leben grundlegend verändern, sie werden langfristig auch den Kampf der Systeme zwischen liberalen und autoritären Staaten entscheiden.“

Die Auswirkungen wären gewaltig: Denn Kryptos und Blockchain sind mächtige Technologien. Und wie jede mächtige Technologie können sie zum Guten wie zum Bösen eingesetzt werden. Sie können ein Vehikel für Freiheit und Souveränität sein. Das ist der Weg der USA: Private Unternehmen entwickeln dort die Krypto- und Blockchain-Technologien der Zukunft, die sich dann, ähnlich wie amerikanische Internetprotokolle, Zahlungsdienstleister oder KI-Modelle, im Rest der Welt verbreiten sollen.

Kryptos und Blockchain können aber auch als hocheffiziente Mittel der Kontrolle, der Zensur und der Repression eingesetzt werden. Das ist der Weg Chinas: Das Reich der Mitte verbreitet seine Handelsblockchains in der Welt, durch die nicht nur alle Informationen, sondern auch alle Werte, alle Güter, die darauf gehandelt werden, kontrolliert werden können. Und Europa? Europa habe schlicht keine eigene Antwort auf diese neue Technologie. „Das ist das große Problem in Europa“, sagt Beck. „Wir stellen uns diesen Herausforderungen nicht.“

Roman Beck gibt einen Einblick in diese faszinierende neue Welt der Kryptos, die zu grundlegenden Veränderungen in der Art und Weise führen kann, wie wir unser Miteinander gestalten. Denn Blockchain und Kryptos haben das Potenzial, dem Bürger Freiheit zu schenken. Sie erlauben den Menschen nämlich, sich dezentral zu organisieren und sich somit von den Fesseln und Vorgaben mächtiger Institutionen zu befreien, von Banken über Versicherungen bis hin zu Großunternehmen oder gar Staaten.

Roman Beck (li.) und Carsten Korfmacher in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 15. August 2025 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 15. August 2025 aufgezeichnet.



