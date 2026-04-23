- Im Maschinenraum neuer, verzweifelter Klimanarrative
Robert Habeck inszeniert Klimapolitik als ökonomische Notwendigkeit und preist China als Gewinner der Krise. Doch hinter der neuen Nüchternheit steckt ein Widerspruch: Wenn Klimaschutz sich rechnet – warum braucht es dann Staat und Subventionen?
Athletisch springt er auf die Bühne, begleitet von tosendem Applaus, auf dem Gesicht ein gut gelauntes, freches, fast bubenhaftes Grinsen: Robert Habeck. Es ist fraglos eine Sternstunde des einstigen Wirtschaftsministers, seine Rede auf dem diesjährigen Sustainable Economy Summit, ein wohliges Heimspiel – auf der in der AXICA tagenden Konferenz, bei der sich Politik und Wirtschaft zum zweiten Mal in Folge zur nachhaltigen Neujustierung der Ökonomie versammeln, ist man unter seinesgleichen.
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