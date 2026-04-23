Robert Habeck auf dem Sustainable Economy Summit - Im Maschinenraum neuer, verzweifelter Klimanarrative

Robert Habeck inszeniert Klimapolitik als ökonomische Notwendigkeit und preist China als Gewinner der Krise. Doch hinter der neuen Nüchternheit steckt ein Widerspruch: Wenn Klimaschutz sich rechnet – warum braucht es dann Staat und Subventionen?