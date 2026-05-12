Zwei ältere Personen sitzen entspannt auf einer Bank am Wasser, Foto.
Gesunde Erwerbstätige sollten nicht in Frührente gehen / picture alliance / dpa | Christian Charisius

Rentendebatte „Rente mit 63 war ein Wahlgeschenk an die Besserverdienenden“

Der Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan hält die Rentenkrise für politisch verursacht. Im Interview kritisiert der Rentenexperte die Frühverrentung und die Belastung jüngerer Generationen. Außerdem fordert er mehr finanzielle Bildung an deutschen Schulen.

INTERVIEW MIT AXEL BÖRSCH-SUPAN am 12. Mai 2026

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Zur Artikelübersicht

Professor Axel Börsch-Supan ist Experte für Rentenforschung. Der Ökonom ist Direktor emeritus des Münchner Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik. Zudem berät er deutsche und internationale Institutionen zu Fragen der Alterssicherung, zu Folgen des demografischen Wandels und zu Reformen des Sozialsystems. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.