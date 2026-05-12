Professor Axel Börsch-Supan ist Experte für Rentenforschung. Der Ökonom ist Direktor emeritus des Münchner Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik. Zudem berät er deutsche und internationale Institutionen zu Fragen der Alterssicherung, zu Folgen des demografischen Wandels und zu Reformen des Sozialsystems.