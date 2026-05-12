- „Rente mit 63 war ein Wahlgeschenk an die Besserverdienenden“
Der Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan hält die Rentenkrise für politisch verursacht. Im Interview kritisiert der Rentenexperte die Frühverrentung und die Belastung jüngerer Generationen. Außerdem fordert er mehr finanzielle Bildung an deutschen Schulen.
Professor Axel Börsch-Supan ist Experte für Rentenforschung. Der Ökonom ist Direktor emeritus des Münchner Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik. Zudem berät er deutsche und internationale Institutionen zu Fragen der Alterssicherung, zu Folgen des demografischen Wandels und zu Reformen des Sozialsystems.
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