Rentenbericht - Warum sind Linke gegen die Kapitalrente?

Sozialverbände, Gewerkschaften und die politische Linke wollen nicht, dass die Rente „am Kapitalmarkt verzockt wird“. Das ist absurd. Tatsächlich sorgt dieses Milieu dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht.