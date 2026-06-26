Rentner beim Wandern
Im Ruhestand einfach nur das Leben genießen? Ohne den Kapitalmarkt wird das schwer / picture alliance / Goldmann | Goldmann

Rentenbericht Warum sind Linke gegen die Kapitalrente?

Sozialverbände, Gewerkschaften und die politische Linke wollen nicht, dass die Rente „am Kapitalmarkt verzockt wird“. Das ist absurd. Tatsächlich sorgt dieses Milieu dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht.

VON CARSTEN KORFMACHER am 26. Juni 2026 9 min

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Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Kaum waren die Empfehlungen der Rentenkommission bekannt, nahmen Linke, Sozialverbände und Gewerkschaften die Kapitalrente durch den Schleier ihrer eigenen Vorurteile ins Visier. Es wäre „ein gefährliches Spiel mit dem Alterseinkommen von mehr als 20 Millionen Menschen“, es den „Turbulenzen der Kapitalmärkte“ zu überlassen, warnte IG Metall-Sozialvorstand Hans-Jürgen Urban. VdK-Präsidentin Verena Bentele will zwar das Rentenniveau langfristig stabilisieren, „aber bitte nicht verbunden mit den Risiken der Kapitaldeckung“. Und Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter der Linken, glaubt, dass „die Höhe unserer Renten davon abhängig sein wird, dass Mieten, Pflegekosten und die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen steigen“.

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Heidemarie Heim | Fr., 26. Juni 2026 - 17:34

Besser Floskel,"Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen....bla blub!"
Wie diese aussehen könnten, haben Sie ja schon einige genannt geehrter Herr Korfmacher! Denn sind wir nicht ein sogenanntes Land von Mietern? Die sich in einer immer noch einer der reichsten Industrienationen der Welt selbst als Doppelverdiener, geschweige als Normalrentner bald keine Wohnung oder ein mit einer wildfremden Person geteiltes Doppelzimmer im Pflegeheim leisten können? Oder der Traum vom Eigenheim spätestens dann zum lebenslangen Alptraum wird, wenn falls vorhanden mögliche Erben der Schlag trifft, wenn sie eröffnet bekommen wie viel Hypothekenschulden plus Erbschaftssteuer auf dem inzwischen zu sanierenden Erbstück liegen?Angesichts utopischer Grundstückspreise sowie einem deutschen Baurecht o. falls man die Hütte doch abbezahlt bekommt plötzlich von der Gemeinde 5stellige Forderungen an die Adresse der Anlieger für Strassenbau usw.,machen allein Eigenheimerwerb zu einem Kamikaze-Unterfangen!!

Sunstreet | Fr., 26. Juni 2026 - 17:36

… sondern auch jeder vernünftige und logisch denkende Mensch muss gegen diese Art der Geldanlage sein. Der Aktienmarkt bildet längst keine Unternehmenswerte mehr ab, sondern ist dank immer neu erfundene Finanzkonstrukte, die selbst Insider oft nicht vollständig verstehen zu einem modernen Casino mutiert. Es entstehen bewusst immer neue Finanzblasen, in denen u.a. Hedgefonds, Firmen wie Blackrock, Vanguard und andere Firmen aus der Finanzindustrie ihr Vermögen unvorstellbar vermehren. Hinter diesen Firmen stehen aber zum Großteil die immer gleichen Anteilseigner. Und das Platzen der nächsten Finanzblase ist vorprogrammiert, Genauso wie die dann wieder folgende Sozialisierung der Verluste.

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