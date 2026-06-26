- Warum sind Linke gegen die Kapitalrente?
Sozialverbände, Gewerkschaften und die politische Linke wollen nicht, dass die Rente „am Kapitalmarkt verzockt wird“. Das ist absurd. Tatsächlich sorgt dieses Milieu dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht.
Kaum waren die Empfehlungen der Rentenkommission bekannt, nahmen Linke, Sozialverbände und Gewerkschaften die Kapitalrente durch den Schleier ihrer eigenen Vorurteile ins Visier. Es wäre „ein gefährliches Spiel mit dem Alterseinkommen von mehr als 20 Millionen Menschen“, es den „Turbulenzen der Kapitalmärkte“ zu überlassen, warnte IG Metall-Sozialvorstand Hans-Jürgen Urban. VdK-Präsidentin Verena Bentele will zwar das Rentenniveau langfristig stabilisieren, „aber bitte nicht verbunden mit den Risiken der Kapitaldeckung“. Und Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter der Linken, glaubt, dass „die Höhe unserer Renten davon abhängig sein wird, dass Mieten, Pflegekosten und die Aktienkurse von Rüstungsunternehmen steigen“.
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