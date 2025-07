Die Zahlen sind auf ersten Blick erschreckend: In Deutschland haben mehr als 5,5 Millionen Rentner mindestens 45 Versicherungsjahre auf dem Buckel – und ein Viertel dieser Personen erhält eine Rente, die unter 1300 Euro pro Monat liegt. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch hervor. Laut Statistischem Bundesamt lag die sogenannte Armutsgefährdungsgrenze, die bei 60 Prozent des deutschen Medianeinkommens angesetzt wird, im Jahr 2024 bei 1378 Euro netto. All diese älteren Menschen, fast 1,4 Millionen an der Zahl, nagen also am Hungertuch, obwohl sie 45 Jahre oder mehr geschuftet haben. Ist das nicht empörend?

Ja, das wäre in der Tat empörend – wenn es denn der Wahrheit entspräche. Tatsächlich haben wir es hier aber mit Augenwischerei zu tun, mit einem populistischen Taschenspielertrick, der sozialen Forderungen im Bereich der Rente Nachdruck verleihen soll. Die Einordnung der Zahlen durch die Partei Die Linke jedenfalls ist wenig überraschend: Die Statistik sei „ein Armutszeugnis“ für die politischen Entscheidungsträger und Ausdruck einer „offensichtlich verkehrten Rentenpolitik“, sagte Dietmar Bartsch am Montag. In anderen europäischen Ländern liege das Rentenniveau bei über 80 Prozent, in Deutschland wolle die neue Regierungskoalition die Rente derweil bei 48 Prozent stabilisieren. Dies sei, so Bartsch, eine „Drohung“, kein Versprechen.