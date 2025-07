Wie es der Zufall so will, hatte ich zu der Zeit nicht nur Haare, ich war auch Philosoph an der Universität Oxford und forschte in der analytischen Metaphysik. In diesem Bereich setzt man sich unter anderem mit Argumenten gegen die Existenz Gottes auseinander. Es gibt nämlich sehr einleuchtende Beweise für die Nicht-Existenz Gottes, die immer, unweigerlich, dazu führen, dass ein Gläubiger in einer Diskussion mit einem Nicht-Gläubigen auf ein Element seines Glaubens verweisen muss und damit einen logisch fehlerhaften Zirkelschluss begeht. Somit hat er das Argument verloren.