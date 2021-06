Deutschland ist ein weiteres Stück vorangekommen – auf seinem Weg in die neosozialistische Planwirtschaft. Der Bundesrat hat am Freitag das zuvor vom Bundestag beschlossene „Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ abgesegnet.

Schon der Titel klingt gruselig, sein Inhalt ist es allemal. Der Staat schreibt darin privaten Unternehmen vor, wie sie ihre Chefetagen zu besetzen haben. Die Vorstände größerer Firmen müssen künftig mit mindestens einer Frau besetzt sein. Kleinere Unternehmen trifft die Quote noch nicht, dafür eine Begründungspflicht. Sie müssen sich rechtfertigen, wenn sie keine Verweiblichung ihres Vorstands anstreben.