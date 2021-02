Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Nach vier gewonnen Weltmeisterschaften, drei Europameistertiteln und einem Erfolg bei dem Konföderationen-Pokal 2017 hat der deutsche Fußball am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr die Chance auf den nächsten großen Erfolg. „Was für eine Überraschung“, möchte man da als deutscher Fußballfan nur rufen. Nach den letzten Jahren Magerkost des Labels „Die Mannschaft“, zu der die DFB-Auswahl aus Marketinggründen vor einigen Jahren umbenannt wurde, hatte man wenig Freude an dem Team von Bundestrainer Jogi Löw. Trauriger Höhepunkt war die 0:6-Niederlage gegen Spanien in November vergangenen Jahres.

Doch bevor jetzt hier manche denken, dass heute Abend die deftige Klatsche gegen Spanien vergessen gemacht werden soll: Bei dem heutigen Spiel in Katar handelt es sich lediglich um das Finale der Klub-WM zwischen dem FC Bayern München und Tigres UANL aus Mexiko. Ein Turnier, das kaum einen Fußballfan interessiert und das nicht mal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Zu sehen ist die Partie hierzulande lediglich auf einem auf Sport spezialisierten Streamingdienst, der sich für die Ausstrahlung des Turniers in letzter Minute entschieden hat. Was Uli Hoeneß, den langjährigen Manager und Präsident des deutschen Serienmeisters aus der bayerischen Hauptstadt dennoch nicht daran hinderte, „von einer wichtigen Sache“ zu sprechen, da man in Katar den deutschen Fußball vertrete.

Drei Minuten Verspätung

Gesagt hat Hoeneß diese Worte am vergangenen Wochenende – und wie so oft bei den Verantwortlichen des FC Bayern aus Empörung. Während Hoeneß von einem „Skandal ohne Ende“, von einer „Unverschämtheit“ sprach, vermutete Karl-Heinz Rummenigge gleich eine Verschwörung der brandenburgischen Politik gegen den glorreichen „Stern des Südens“. „Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie damit unserer Mannschaft angetan haben“, polterte der Vorstandchef des Spitzenklubs.

Was war passiert: Im Schneetreiben waren die Bayern in Berlin zu spät am neuen Hauptstadt-Flughafen angekommen. Da dort zwischen Mitternacht und 5 Uhr ein Nachtflugverbot besteht, konnten der deutsche Rekordmeister nicht wie geplant nach Doha abheben. Die Bitte um eine Starterlaubnis ging drei Minuten nach Mitternacht an den Tower der zuständigen Deutschen Flugsicherung ein.