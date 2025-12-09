Die Bundesregierung feiert die sogenannte „Frühstartrente“ als großen Schritt für mehr Chancengerechtigkeit. Kinder sollen früh an Vermögensbildung herangeführt werden. Vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr will der Staat dafür monatlich zehn Euro zum Sparen zur Verfügung stellen, damit später eine bessere Zusatzrente winkt. Es klingt nach einer charmanten Idee, allerdings bleibt bei genauerem Hinsehen wenig davon übrig. Denn das Konzept löst kein einziges strukturelles Problem unseres Rentensystems und schafft keine echte Vermögensperspektive für die junge Generation.

Früh übt sich? Ja. Aber nicht so. Finanzielle Bildung ist wichtig. Niemand bestreitet, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig lernen sollten, wie Wirtschaft und Kapitalmärkte funktionieren. Das ist ein zentraler Baustein für spätere finanzielle Selbstbestimmung.

Die Frühstartrente erweckt den Anschein, als würde der Staat damit Finanzbildung fördern. Aber ein staatlich verordneter Mini-Sparbetrag ist kein Finanzunterricht.

Ökonomische Bildung stärken

Kinder lernen mit sechs Jahren gerade erst lesen. Zu glauben, sie könnten dank der Frühstartrente schon die Grundlagen der Geldanlage verstehen, ist schlicht albern. Wer wirklich möchte, dass junge Menschen ökonomisch kompetent werden, muss bereits in die ökonomische Grundbildung in den weiterführenden Schulen investieren und ohne idiologische Vorurteile wertfrei erklären, wie Zinsen, Inflation und Kapitalmärkte funktionieren. Gute finanzielle Bildung entsteht nicht durch Überweisung, sondern durch die Vermittlung von Wissen.

Schauen wir auf die ökonomische Realität der Frühstartrente. Selbst großzügigste Annahmen lassen den Effekt marginal erscheinen. Rechnen wir mit zehn Euro monatlich vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, also zwölf Jahre an Zuwendungen, ergibt sich zunächst an reinen staatlichen Zuwendungen ein Betrag in Höhe von 1440 Euro. Bei einer angenommenen Nettorendite von sechs Prozent pro Jahr ergeben sich 2090 Euro. Nehmen wir an, dass dieser Betrag sich bis zum 67. Lebensjahr weiterhin mit einer durchschnittlichen Nettorendite von sechs Prozent pro Jahr entwickelt, so steigt die gesamte Leistung im Laufe dieser langen Zeit auf 36.318 Euro.

Sparmaßnahme mit homöopathischer Wirkung

Damit wir uns nicht missverstehen: Jeder Euro zählt. Aber der Staat sollte den Menschen reinen Wein einschenken. 36.000 Euro sind kein Betrag, der das Rentenniveau spürbar verbessert. Und sie sind schon gar nicht geeignet, das Versprechen einer „echten“ Zusatzrente einzulösen. Zumal es sich um einen zu versteuernden Betrag handelt. Die Versteuerung soll analog dem Altersvorsorgedepot erfolgen. Also mit dem persönlichen Steuersatz. Geht man vom heutigen Steuersatz eines Durchschnittsverdieners von 18 Prozent aus, bleiben netto 29.784 Euro übrig.

Nun sind wir aber noch nicht am Ende der Rechnung. Die Kaufkraft erodiert und zwar massiv. Altersvorsorge muss immer real gerechnet werden, nicht nominal. Wir müssen uns daher die Frage stellen: Was sind 29.784 Euro heute, aus Sicht eines Sechsjährigen, in 61 Jahren wert? Bei einer langfristigen Inflationsrate von zwei Prozent pro Jahr, und das ist eher die untere als obere Grenze historischer Entwicklung, schrumpft die reale Kaufkraft drastisch. Aus den nominalen rund 30.000 Euro werden inflationsbereinigt etwa 11.300 Euro. Nach 61 Jahren. Das reicht womöglich für ein Jahr Miete. Oder für ein Jahr Lebensmittel. Aber ganz sicher nicht für eine erwähnenswerte, auskömmliche Zusatzrente.

Politisches Placebo

Man muss sich daher ernsthaft fragen: Wem soll die Frühstartrente eigentlich helfen? Den Kindern? Nein, denn sie lernen dadurch nicht mehr über das Sparen und die Geldanlage, weil diese entweder Staat oder Eltern übernehmen. Dem Rentensystem? Nein, denn die Summen sind zu klein, um einen nachhaltig positiven Effekt auf die private Altersversorgung zu erzielen. Wem dann? Der Regierung? Ja, denn sie kann sich mit einer wohlklingenden Werbemaßnahme schmücken, ohne Verantwortung für echte Reformen zu übernehmen.

Die Frühstartrente ist deshalb weniger ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit als ein politisches Placebo. Vielleicht gut gemeint, kommunikativ dankbar, aber ökonomisch komplett wirkungslos. Wer Kindern und jungen Menschen wirklich Chancen eröffnen möchte, muss an die strukturellen Stellschrauben. Welche sind das? Erstens: echte Finanzbildung. Ökonomische Bildung gehört verbindlich in die Lehrpläne. Nicht als Wahlfach, sondern als Grundkompetenz. Kinder und Jugendliche sollten die weiterführenden Schulen mit einem Grundwissen zur Geldanlage, zu Sozialbeiträgen, zur Steuererklärung und zu den wesentlichen Behördengängen verlassen.

Freiräume für private Vorsorge schaffen

Zweitens: eine starke kapitalgedeckte Säule. Die neue Bundesregierung wäre gut beraten, den Gesetzentwurf für ein privates Altersvorsorgedepot, der unter dem ehemaligen Finanzminister Christian Lindner unterschriftsreif erstellt worden ist, 1:1 zu übernehmen. Wen die schwarz-rote Koalition in ihrem Entwurf nämlich mal wieder vergisst: die Selbstständigen. Drittens: Anreize für frühen Vermögensaufbau. Nicht staatliche Mini-Sparbeträge helfen weiter, sondern Freiräume für private Vorsorge, durch eine Anhebung des Sparerpauschbetrages, eine Aufhebung der Verlustverrechnungskreise bei Aktien und steuerliche Anreize für das Sparen. Und es könnte sogar helfen, anstelle von zehn Euro monatlich über zwölf Jahre direkt einmalig die sich daraus ergebenden 1440 Euro anzulegen. Denn zum sechsten Lebensjahr angelegt ergeben sich daraus nach 61 Jahren 50.350 Euro.

Und viertens: Ehrlichkeit gegenüber der jungen Generation. Die gesetzliche Rente in ihrer heutigen Form ist auf Dauer nicht tragfähig. Wer Generationengerechtigkeit ernst meint, muss diese Wahrheit endlich aussprechen und handeln und auch in der gesetzlichen Rente eine kapitalgedeckte Komponente wie die Aktienrente der FDP einbauen. Die Frühstartrente wird maximal ein politischer PR-Erfolg, aber ganz sicher kein Fortschritt für die Altersvorsorge. Sie fügt sich ein in eine Reihe folgenloser Symbolmaßnahmen. Wenn wir unseren Kindern überzeugende Startchancen geben wollen, dann müssen wir ihnen Finanzbildung vermitteln, Vermögensaufbau ermöglichen und ein Rentensystem schaffen, das auch in 40 oder 60 Jahren noch leistungsfähig ist. Alles andere ist, so hart es klingt, ein Frühstart in die Täuschung.