Einem anderen Solaris hingegen ist der Einstieg in den deutschen Markt eindrucksvoll gelungen. Man sieht ihn in Berlin ebenso wie in München und Bremen. Es sind Stadtbusse des Posener Herstellers Solaris. Wohl die wenigsten Fahrgäste in Deutschland wissen, dass die mit Hybrid- oder Elektroantrieb ausgestatteten Busse aus Polen stammen. Zu erkennen sind sie an der nach rechts hinuntergezogenen Frontscheibe. Dieses ungewöhnliche Profil soll verhindern, dass der Busfahrer Kinder übersieht. Die Marke, deren Mehrheitsanteile die Gründerfamilie im Jahr 2018 an die spanische CAF-Gruppe verkauft hat, ist längst europaweit etabliert.