Philosophische Grundlagen von Trumps Zollpolitik - Ökonomische Astrologie im Weißen Haus

Nach der Niederlage vor dem Supreme Court sucht Washington bereits neue Wege für seine Zollpolitik. Dahinter steckt nicht nur Trotz, sondern auch eine „postliberale“ Denkschule, die ihre politische Intuition zur Wirtschaftslehre erhebt.