Peter Steinberger
Peter Steinberger / Illustration: Andrea Ventura/2 Agenten

Peter Steinberger im Porträt Der Aussteiger

Kann Europa bei KI mithalten? OpenClaw-Gründer Peter Steinberger stimmt mit den Füßen ab. Er heuert bei OpenAI an, weil die Regulierungswut der EU ihn erdrückt. Wenn es um Superintelligenz geht, sind wir schlicht nicht im Spiel – mit fatalen Folgen für unsere Zukunft.

VON CARSTEN KORFMACHER am 13. Mai 2026 4 min

Autoreninfo

Carsten Korfmacher leitet das Ressort Kapital bei Cicero.

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Europa ist gut darin, Dinge zu ordnen. Für alles gibt es Richtlinien, Verfahren, Zuständigkeiten. Und in Europa gehört es sogar zum guten Ton, Regeln für Dinge aufzustellen, bei denen noch gar nicht so richtig klar ist, was es im Detail überhaupt zu regeln gibt. Eine Welt, in der jedes mögliche Szenario rechtlich vorgedacht ist, eine solche planbare, sichere, berechenbare Welt, wirkt auf viele Menschen sehr attraktiv. Doch eine solche Welt kann auch ein Käfig sein, und zwar für alle Menschen, die ihre ausgetretenen Pfade verlassen und etwas Neues erschaffen wollen. Denn in einer Welt, in der das Unerwartete an den Rand der Unmöglichkeit reguliert wird, werden neue Ideen, Erfindungen und Träume beerdigt, bevor sie überhaupt geboren werden. Für Entdecker und Pioniere kann eine solche Welt schnell zur Hölle werden.

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