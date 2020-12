Paul Kirchhof über Corona und Politik „Der Föderalismus ist eine anspruchsvolle Staatsform“

Mit 44 Jahren wurde Paul Kirchhof jüngster Richter am Bundesverfassungs-gericht in Karlsruhe und schied 1999 aus dem Amt. An der Universität Heidelberg hatte der heute 77-Jährige einen Lehrstuhl für Staatsrecht inne. Außerdem war er Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Im Wahlkampf 2005 wurde er Teil von Angela Merkels Schattenkabinett und warb für eine „Einheitssteuer“ von 25 Prozent.

Herr Kirchhof, bis kurz vor der Jahrtausendwende waren Sie Richter am Bundesverfassungsgericht. Wie steht es heute um unsere Demokratie in der Corona-Krise?

Paul Kirchhof: Es ist gut, dass wir die Länder haben, die für ihre verschiedenen Regionen feststellen, ob die Pandemie gerade eine große oder kleine Gefahr verursacht. Das Ansteckungsrisiko ist in Ländern mit mehr Industrie höher als in Landwirtschaftsstrukturen, in Skiregionen größer als an der Küste, wird durch lebhaften Grenzverkehr deutlich vermehrt. Diese föderale Dezentralisierung von Macht hat übrigens besondere Bedeutung bei der Wiedervereinigung gewonnen. Die Bürger der DDR konnten sicher sein, dass nicht alle Staatsgewalt auf den Bund, vom Westen geprägt, übergehen wird, sondern dass sie ihre Eigenständigkeit bewahren können.

Es knirscht gewaltig zwischen Bund und Ländern. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus forderte jüngst, die Länder sollten sich stärker an den Corona-Finanzhilfen beteiligen. Sofort kam Widerspruch etwa aus Sachsen-­Anhalt, Thüringen und Sachsen.

Wenn wir politische Macht aufteilen, knirscht es. Das muss so sein. Dies gilt im Verhältnis von Regierung und Parlament sowie von Regierung und Gerichten. Wenn Menschen Entscheidungen treffen müssen, werden Unterschiede sichtbar. Diese werden in einer Demokratie öffentlich diskutiert. Das kostet Energie und Zeit. Aber der Aufwand öffnet einen gediegenen Weg für bessere Entscheidungen.

Sie waren in Karlsruhe auch für Finanz- und Steuerrecht zuständig. Woran erinnert Sie das?

Es ist immer das Anliegen politischer Akteure, der andere möge ein Vorhaben bezahlen. Darum bestimmt das Grundgesetz im Konnexitätsprinzip, dass wer die Entscheidung trifft, auch die Finanzlast zu tragen hat. Jedes Parlament, das etwas regelt, muss für die Kosten seiner Regelungen einstehen. Ein kluges Prinzip, das beherzigt werden muss.

Beobachten Sie besonders in den neuen Ländern eine landespolitische Renitenz?

Unsere innere Wiedervereinigung ist bisher mit viel Einsatz der Parlamente in Bund und Ländern, mit viel Einsatz von Geld, aber auch mit viel Verständnis der betroffenen Bürger gut gelungen. Unsere Universität in Heidelberg etwa arbeitet ganz selbstverständlich mit Instituten in Leipzig, Dresden, Jena und Potsdam zusammen. Doch die Dialoge zwischen West und Ost scheinen politisch nicht in der Intensität und Offenheit geführt zu werden, dass diese Erfolge sichtbar werden.