Bewerbung für Olympische Sommerspiele - Spiel mit dem Feuer

Gleich vier deutsche Standorte wollen sich für die Olympischen Sommerspiele bewerben. Darunter auch München - oder etwa doch nicht? Darüber wird am Sonntag abgestimmt. Ein Ortsbesuch zwischen Euphorie, Protest und milliardenschweren Versprechen.