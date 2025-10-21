- Spiel mit dem Feuer
Gleich vier deutsche Standorte wollen sich für die Olympischen Sommerspiele bewerben. Darunter auch München - oder etwa doch nicht? Darüber wird am Sonntag abgestimmt. Ein Ortsbesuch zwischen Euphorie, Protest und milliardenschweren Versprechen.
„Was ist denn hier los“, ruft der Kommentator. In München ist es bereits dunkel an diesem Sommerabend. Im Flutlicht des Olympiastadions ist Gina Lückenkemper aber gut zu sehen. Im Stadion und im ZDF. Die deutsche Läuferin kniet auf der Aschebahn, aufgelöst in Freudentränen. Soeben ist sie zu Gold über 100 Meter gelaufen. Dabei hatte sich ihre größte Konkurrentin aus der Schweiz schon direkt nach dem Start abgesetzt. Lückenkemper aber packte nochmal den Turbo aus, wie es im Jargon der Sportjournalisten heißt. Am Ende liegen zwischen Gold und Silber nur Tausendstelsekunden. Lückenkemper kann ihr Glück kaum fassen.
Es sind Momente wie diese, für die Olympiastadien gebaut werden. Für die ganz großen Emotionen. Für den viel beschworenen Olympischen Geist auch, der im Jahr 2022 – als Lückenkemper bei den „European Championships“ zu Gold gelaufen ist – nach Olympia 1972 endlich wieder gastierte in der bayerischen Landeshauptstadt. Und während sich in und um München damals über 4000 Sportler in über 170 Wettkämpfen maßen, bekamen Besucher und Bevölkerung einen Vorgeschmack auf das, was an Ort und Stelle in einigen Jahren wieder stattfinden könnte.
