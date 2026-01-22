Schulden sind das Schmieröl im Maschinenraum des Kapitalismus. Sie verteilen Kapital effizient, indem sie es dorthin verlagern, wo es am produktivsten eingesetzt werden kann. Er folgen Ideen, Wachstum und Innovation. Doch was in der Privatwirtschaft funktioniert, kippt beim Staat. Im Cicero Podcast Wirtschaft zeichnet Ökonom Daniel Stelter ein Bild, das für Europa und Deutschland wenig Raum für Illusionen lässt.

Stelter erklärt, warum staatliche Schulden fundamental anders wirken als unternehmerische Kredite und warum die offiziell ausgewiesene Schuldenquote der Bundesrepublik nur die Spitze des Eisbergs ist. Eine zusätzliche Last liege in rechtlich bindenden Versprechen, der sogenannten impliziten Staatsverschuldung: Renten, Pensionen, Pflege, Gesundheit. Rechne man diese ein, sei Deutschland schon längst hoffnungslos überschuldet.

Doch damit nicht genug. Besonders brisant wird die Staatsverschuldung im europäischen Kontext. Frankreich, so Stelter, sei das größte, aber nicht das einzige Risiko in Europa. Der Euro habe sich von einer Stabilitäts- zu einer Schulden- und Transferarchitektur entwickelt, die Sparen irrational werden lasse. Um den Zusammenbruch des Systems zu verhindern, müsse die Europäische Zentralbank wiederholt eingreifen. Und genau damit ist der Weg vorgezeichnet: Inflation, finanzielle Repression, politisch gelenkte Kapitalströme.

Vor diesem Hintergrund schlagen zwei Entwicklungen doppelt hart durch, nämlich die anhaltenden geopolitischen Machtverschiebungen und die gleichzeitige Reformunfähigkeit der amtierenden Bundesregierung. Während die Großmächte ihre Interessen offen durchsetzen, verlieren Deutschland und Europa wirtschaftlich an Gewicht. Durch den Dreiklang aus Überschuldung, globalen Konflikten und ökonomischer Schwäche wird der innenpolitische Reformstau zu einem zentralen, vielleicht existenzbedrohenden Risiko. Ist die Lage für die Bundesrepublik hoffnungslos? Daniel Stelter hat dazu eine eindeutige Meinung.

Daniel Stelter (li.) und Carsten Korfmacher in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 21. Januar 2026 aufgezeichnet und ist auch als Video-Podcast auf Youtube abrufbar.

