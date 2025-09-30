Sollte sich Deutschland ein Vorbild am argentinischen Präsidenten Javier Milei nehmen? Die Bestandsaufnahme in der Bundesrepublik hat sich seit vielen Jahren nicht geändert: Die Infrastruktur ist marode, die Wirtschaft wächst kaum, der Sozialstaat sprengt die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes, und die Bürokratie engt Bürger und Unternehmen zunehmend ein. All das ist bekannt, trotzdem ändert sich nichts. Aus diesem Grund beschleicht viele Menschen im Land das ungute Gefühl, dass die Bundesrepublik nicht mehr die Kraft hat, sich aus der Dauerkrise zu befreien. Es ist also wenig überraschend, dass viele Deutsche neidisch nach Argentinien blicken.

Dort nämlich setzt der libertäre Präsident Javier Milei eine rigorose Reformpolitik durch, entlässt Beamte, beseitigt das Haushaltsdefizit und streicht Ministerien, Subventionen, Regulierungen und Sozialleistungen. Sollte sich das augenscheinlich paralysierte Deutschland also an Argentinien ein Beispiel nehmen? „Ja und nein“, sagt der Ökonom Stefan Kooths, Konjunkturchef am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und einer der profiliertesten liberalen Denker im Land. Die Bundesrepublik sei zwar auf dem absteigenden Ast, aber noch nicht so weit abgerutscht wie Argentinien, benötige daher nicht dieselbe Radikalkur wie das südamerikanische Land. Doch das, so Kooths, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland heute ähnliche Fehler macht wie Argentinien in der Vergangenheit – und sich die Bundesrepublik damit langfristig auf dem Weg in argentinische Verhältnisse befinde.

Doch der Wirtschaftswissenschaftler Kooths bringt auch gute Nachrichten mit: Viele Probleme, die die Bundesrepublik heute plagen, seien gar nicht so ausweglos, wie sie zuweilen scheinen. Lösen ließen sie sich durch ein klares Bekenntnis zu einer freiheitlichen Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft. Deswegen bringt Kooths auch einen Ratschlag an junge Liberale in Deutschland mit: „Geht aufrecht durchs Gelände, entschuldigt euch nicht für eure Überzeugungen und interessiert euch auch für andere Meinungen.“ Denn die intellektuelle Schlagkraft des Liberalismus sei erst durch die intensive Auseinandersetzung mit seinen Gegnern entstanden.

Stefan Kooths (li.) und Carsten Korfmacher in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 25. September 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

