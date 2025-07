Der einstige Export- und Effizienzweltmeister Deutschland liegt wirtschaftlich auf der Intensivstation. Die Unternehmen leiden unter hohen Energiepreisen, einer maroden Infrastruktur, unter Fachkräftemangel und einer überbordenden Bürokratie. Die letzten Jahre unter Angela Merkel haben das Land gelähmt, die Medizin der Ampel-Regierung war mehr Schock als Therapie. Und jetzt? Jetzt sehnt sich die deutsche Wirtschaft nach einem Neuanfang. Doch die neue Bundesregierung startete anders als erhofft, sagt die Präsidentin der IHK Köln, Nicole Grünewald, im neuen Cicero Podcast Wirtschaft.

Die Merz-Koalition, so Grünewald, begann gleich mit mehreren Wortbrüchen – und diese haben das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik nahezu zerstört. Deutsche Unternehmen betrachteten die Politik mittlerweile als Risikofaktor für den Heimat-Standort. Insgesamt sei die Situation ziemlich verzwickt, weil auch umgekehrt das Vertrauen fehle. Die Politik betrachte die Unternehmen offenbahr mit Argwohn, anders sei der politische Regulierungszwang der vergangenen Jahre nicht zu erklären. Doch genau hier, in der Auflösung des gegenseitigen Misstrauens zwischen Politik und Wirtschaft, liegt die Lösung der wirtschaftlichen Probleme in Deutschland, so die IHK-Chefin.

Carsten Korfmacher (li.) und Nicole Grünewald in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 7. Juli 2025 aufgezeichnet.

