Rechtzeitig zum Neustart wies das Fachblatt kicker darauf hin: „Aktuell erhalten die Bundesligaprofis im Schnitt rund 239.000 Euro pro Monat. (…) Um auf das durchschnittliche Jahresgehalt der Bundesligaprofis von 2,86 Millionen Euro zu kommen, müsste Otto oder Emma Normalverbraucher über 77 Jahre arbeiten.“ Ein hohes Gehalt sei jedem Arbeitnehmer von Herzen gegönnt, es herrschen Vertragsfreiheit und Marktwirtschaft. Dennoch touchieren solche Beträge am Vorabend einer Rezession die Grenze zum Anstößigen. In der ARD-Sportschau heute wurde der britische Premierminister Boris Johnson mit dem Satz zitiert, ab 1. Juni seien im Vereinigten Königreich wieder Fußballspiele möglich, „zum Zweck der Fernsehübertragung“. In Deutschland gilt derselbe Begründungszusammenhang, nur wird er selten so deutlich ausgesprochen.