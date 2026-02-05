- „Die neuen Regeln könnten eine Welle von Innovationen auslösen“
Warum die geplante EU-Neuregelung zu neuen genomischen Techniken (NGT) ein wichtiger Schritt für Innovation und den Kampf gegen Klimawandel und Pflanzenkrankheiten ist, erklärt der Biochemiker Andreas Weber. Gleichzeitig kritisiert er willkürliche Einschränkungen und ideologisch geprägte Debatten.
Als vor mehr als 20 Jahren die Gentechnikrichtlinie der EU verabschiedet wurde, gab es Züchtungstechnologien wie Gene Editing noch nicht. Diese neuen genomischen Technologien, NGT genannt, können sehr elegant Veränderungen in einer Pflanze hervorrufen, die von einer natürlichen Veränderung nicht zu unterscheiden sind und daher auch kein besonderes Risiko darstellen. Doch im Juli 2018 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass auch solche Pflanzen unter die geltende Gentechnik-Gesetzgebung fallen – selbst wenn keine neuen Gene eingeführt werden und selbst dann, wenn die gleiche Veränderung auch zufällig in der Natur oder durch traditionelle Züchtung hätte entstehen können.
