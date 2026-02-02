Neuer Fed-Chef Kevin Warsh - Ein geldpolitischer Falke, der noch zur Taube werden könnte

Der von Trump nominierte neue Chef der US-Zentralbank, Kevin Warsh, steht für einen Richtungswechsel der amerikanischen Geldpolitik. Seine erwartete Stabilitätsorientierung könnte jenen zugutekommen, die von niedrigen Zinsen nicht profitierten. Wenn er nicht seinerseits umkippt.