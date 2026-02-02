Warsh
Neuer Fed-Chef Kevin Warsh Ein geldpolitischer Falke, der noch zur Taube werden könnte

Der von Trump nominierte neue Chef der US-Zentralbank, Kevin Warsh, steht für einen Richtungswechsel der amerikanischen Geldpolitik. Seine erwartete Stabilitätsorientierung könnte jenen zugutekommen, die von niedrigen Zinsen nicht profitierten. Wenn er nicht seinerseits umkippt.

VON GUNTHER SCHNABL am 2. Februar 2026 8 min

Gunther Schnabl ist Direktor des Think Tanks Flossbach von Storch Research Institute und Professor an der Universität Leipzig. Foto: privat

US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh für die Nachfolge von Jerome Powell als Präsident der amerikanischen Zentralbank Fed nominiert. Warsh gilt als stabilitätsorientiert. Was könnte die Entscheidung für die Zukunft des Dollars und des Weltwährungssystems bedeuten?

