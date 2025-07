Das sind ganz neue Töne von einem BDI-Präsidenten, dessen Rolle als Top-Lobbyist eigentlich darin besteht, der Politik ihre Fehler vorzuhalten und sie darauf hinzuweisen, was sie im Interesse der Wirtschaft besser machen könnte. Doch Peter Leibinger, dieser schmale, glatzköpfige Mann mit der markanten Brille, hält auch den Unternehmern den Spiegel vor. Ob er mit dieser neuen Ehrlichkeit in seinem Amt reüssieren wird? Diese Frage stellt sich, denn das Berliner Regierungsviertel ist eben so, wie es ist. Doch dem 58-Jährigen traut man zweifelsohne Langstrecke zu, und das nicht nur wegen seiner Läufer-Optik.